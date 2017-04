Bayern - Augsburg. Cudowna asysta Lewandowskiego. Popis Polaka! [WIDEO]

W 62. minucie zawodów Thomas Mueller zagrał z pierwszej piłki do wbiegającego na piąty metr Lewandowskiego. Polak, choć mógł strzelać, zagrał piętą do stojącego za nim Thiago Alcantary, który z najbliższej odległości umieścił piłkę w siatce.Bayern Monachium pokonał ostatecznie Augsburg 6:0. Lewandowski zdobył trzy bramki i dorzucił do tego dwie asysty.Po 26. kolejce Bayern pozostaje liderem Bundesligi . Bawarczycy mają 65 punktów, aż o 13 więcej od zajmującego 2. miejsce RB Lipsk.