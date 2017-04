Bundesliga. Bayern Monachium żartuje z Roberta Lewandowskiego. "Nogi z boczku"

Looks like all that bacon paid off, Lewy! ?? pic.twitter.com/kjjWc69KDu — FC Bayern US (@FCBayernUS) 30 marca 2017

#BaconLegs has 41 goals in 42 games in all competitions this season. pic.twitter.com/AZ7lOOKo0T — FC Bayern US (@FCBayernUS) 30 marca 2017

Na koncie Bawarczyków zacytowano wypowiedź Krzysztofa Sikorskiego, pierwszego trenera polskiego napastnika: - Jego nogi były cieniutkie. Zachęcałem go, by trochę przytył i jadł więcej boczku.- Wygląda na to, że boczek się opłacił, Lewy! - napisano w podpisie. Kapitan reprezentacji Polski znajduje się w tym sezonie w znakomitej dyspozycji. W 42 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił aż 41 goli, z czego 22 w Bundeslidze. O koronę króla strzelców walczy z Pierrem-Emerickiem Aubameyangiem; napastnik Borussii Dortmund ma na koncie o jednego gola więcej.