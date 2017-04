Liga hiszpańska. Florentino Perez kupował dziennikarzy

Wymyślał pytania, poprawiał teksty, atakował sędziów

#ChiringuitoSuarez y el pisotón de Busquets a Pepe? De eso no decis nada. pic.twitter.com/NwbVkmqMH9 — Juanky At (@A_DL_M) 22 września 2016

Strona? Jedna z tysięcy. Klub? Wmieszany w aferę

"Operacja Punica" - tak nazywa się sprawa, którą szczegółowo opisuje "El Diario" i którą zajmuje się sąd. Z akt wynika, że Alejandro de Pedro, właściciel Diariobernabeu.com, przyjmował ogromne kwoty od prezesa Realu Madryt, a w zamian uprawiał propagandę na zlecenie szefa klubu. Dzięki podsłuchowi i kontroli wiadomości dziennikarza, śledczy poznali szczegóły, o których opinię publiczną informuje "El Diario"."Bomba! Mam superkontrakt z Florentino. Teraz jestem z Realu. Ha, ha, ale ze mnie renegat" - taką wiadomość szef Diariobernabeu.com wysłał jednemu ze swych przyjaciół po tym, jak dogadał się z Perezem. Panowie ustalili, że za kwotę 300 tys. euro serwis napisze wszystko, co podyktuje szef jednego z najpotężniejszych klubów świata. No i Perez dyktował."Za dużo piszecie o Di Marii" - zwracał uwagę tuż po tym, jak Argentyńczyk przeszedł do Manchesteru United. "Czy to nie przesadny luksus zostawiać na ławce rezerwowych takiego gracza jak Gareth Bale?" - tak brzmiało pytanie, jakie wysłał, by następnego dnia dziennikarz zadał je ówczesnemu trenerowi Realu. Carlo Ancelotti początkowo nie stawiał na Walijczyka, którego Real pozyskał jako jednego z najdroższych piłkarzy w historii. Pytanie Pereza zadał Javier Iglesias, redaktor naczelny Diariobernabeu.com. A gdy serwis pisał, że Bale od razu powinien znaleźć miejsce w wyjściowej "jedenastce", prezes zlecał w tekstach konkretne poprawki. "Przed chwilą zmieniono artykuły tak, jak prosiłeś. Uściski" - raportował De Pedro. I wysyłał swojemu sponsorowi wideo pokazujące, jak Ancelotti odpowiada na pytanie Pereza. "Dobrze" - odpowiadał prezes.Na polecenie Pereza strona atakowała też sędziów. Po przegranym 3:4 meczu z Barceloną w 2014 roku De Pedro szczegółowo informował, jak serwis wytłumaczy porażkę "Królewskich". "Dobry wieczór Prezesie, ciśniemy na maksa temat sędziów. Przede wszystkim będziemy pokazywać, jak Busquets nadepnął na głowę Pepe" - taką wiadomość dostał Perez.Chodziło o tę sytuację:Poza jednoznacznym stwierdzeniem, że Busquets chciał zrobić krzywdę obrońcy Realu, De Pedro zgłosił się do odpowiedzialnego w klubie za komunikację Antonio Galeano i poprosił, by w temacie sędziów przysłał wszystko, co uzna za interesujące. Galeano zamówił dwa teksty uderzające w Alberto Undiano Mallenco, który prowadził tamto spotkanie. Dzień później De Pedro wysłał Perezowi i Galeano linki do tekstów. "Świetna robota. Uściski" - odpowiedział mu Galeano.Florentino Perez był już przesłuchiwany. Przed sądem zapewniał, że strona Diariobernabeu.com miała tylko jedno zadanie - poprawę pozycji klubu w mediach społecznościowych. Przypominał, że w końcu Real zerwał współpracę z serwisem, bo Microsoft zaproponował mu lepsze rozwiązania do zarządzania mediami społecznościowymi. Szef "Królewskich" stwierdził, że strona, która już nie działa, była tylko jedną z tysięcy traktujących o Realu. I dodał, że De Pedro okazał się człowiekiem, który przedstawiał się jako ekspert, a wmieszał madrycki klub w coś, co zostawia plamę na jego dobrym imieniu.