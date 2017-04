Premier League. Pep Guardiola o Brexicie: Odejdziemy, jeśli nas tu nie chcą

Formalny proces Brexitu rozpoczął się w tym tygodniu; Brytyjczycy mają dwa lata na wynegocjowanie warunków "rozwodu" z UE. Jedną z najważniejszych kwestii będą prawa obywateli Unii w Wielkiej Brytanii oraz prawa Brytyjczyków w krajach UE. Guardiola uważa, że piłka nożna nie powinna być uprzywilejowana w żaden sposób w tej kwestii, ale w Brexicie widzi zagrożenie dla brytyjskiej piłki.- Myślę, że nawet Anglicy czekają by zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja. Nie wiem jak ona się skończy. Ale jeśli nie chcą tu ludzi z zagranicy, to odejdziemy - stwierdził Guardiola. - Zasady muszą być takie same dla wszystkich. Dlaczego piłkarze mieliby być uprzywilejowani, a prawnicy czy architekci nie? Dlaczego? Myślę, że zasady muszą być sprawiedliwe. Manchester City prowadzony przez Guardiolę zajmuje 3. miejsce po 28 kolejkach Premier League . Ma na koncie 57 pkt, o dwa mniej od drugiego Tottenhamu i o dwanaście mniej od prowadzącej Chelsea. Zespół odpadł z Ligi Mistrzów w 1/8 finału z AS Monaco (6-6 w dwumeczu, zadecydowały bramki wyjazdowe).