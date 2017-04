Turniej ATP w Miami. Roger Federer lepszy od Kyrgiosa, 23. finał z Nadalem

To będzie 23. finał, w którym zmierzą się Federer i Nadal. Ostatni miał miejsce w styczniu , kiedy obaj walczyli o zwycięstwo w wielkoszlemowym Australian Open. W Melbourne lepszy okazał się Szwajcar. Ale to Hiszpan ma na koncie więcej wygranych w bezpośrednich pojedynkach 23-13.W Miami, gdzie pula nagród wynosi 6,99 mln dol., bardziej wypoczęty wydaje się rozstawiony z numerem piątym Nadal. W półfinale pokonał on gładko Włocha Fabio Fogniniego 6:1, 7:5, podczas gdy Federer (nr 4) spędził na korcie ponad trzy godziny w wyrównanym pojedynku z Kyrgiosem.Urodzony na Majorce Nadal do finału zmagań w Miami dotarł po raz piąty w karierze. Nigdy jednak nie udało mu się wygrać. 30-latek na jakiekolwiek turniejowe zwycięstwo czeka natomiast od kwietnia ubiegłego roku, kiedy triumfował w Barcelonie.Znacznie lepszą passę ma Szwajcar. Przed dwoma tygodniami wygrał w Indian Wells, a był to jego 90. tytuł w karierze.W finale debla Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo spotkają się z Amerykanami Nicholasem Monroe i Jackiem Sockiem.Roger Federer (Szwajcaria, 4) - Nick Kyrgios (Australia, 12) 7:6 (11-9), 6:7 (9-11), 7:6 (7-5) Rafael Nadal (Hiszpania, 5) - Fabio Fognini (Włochy) 6:1, 7:5