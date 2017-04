Bundesliga. "Bild": Julian Brandt przejdzie do Bayernu Monachium

Bawarczycy mogą za niego zapłacić nawet 30 mln euro. Nie wiadomo na razie, czy Brandt dołączy do zespołu mistrzów Niemiec już w najbliższym oknie transferowym czy dopiero latem 2018 roku.Brandt to skrzydłowy, który może również występować na pozycji napastnika, przez co mógłby stać się konkurentem Roberta Lewandowskiego . W tym sezonie Bundesligi strzelił dwa gole i zaliczył siedem asyst w 24 meczach. Bayer spisuje się słabo, zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli z 31 pkt. Dzięki sprzedaży Brandta będzie mógł pokryć dziurę budżetową, jaką spowoduje brak awansu do Ligi Mistrzów.- Rozmawiałem w listopadzie z Sir Alexem Fergusonem po tym, jak oglądał Brandta w trakcie meczu Ligi Mistrzów - powiedział w rozmowie z "Liverpool Echo" Jorg Jakob z "Kickera". - Był nim zauroczony. To jeden z największych talentów niemieckiego futbolu.