ONE Championship proponuje walkę Joanny Jędrzejczyk z Angelą Lee

Sityodtong podkreślił że podczas takiej gali najbardziej interesowałby go pojedynek Angeli Lee z Joanną Jędrzejczyk:



- Angela jest niesamowitą wojowniczką, to co robi w klatce jest fantastyczne. Bardzo chciałbym zobaczyć jej pojedynek z Joanną Jędrzejczyk, myślę że byłoby to niezapomniane show. Obie zawodniczki walczą efektownie i zapewne porwałby kibiców. Chciałby żeby Dana White kiedyś zadzwonił i powiedział, zróbmy to! Myślę że pod względem finansowym wszystko jest do zrobienia, trzeba pytać Danę co o tym sądzi - powiedziała.



Angela Lee (7-0) wszystkie swoje zawodowe walki stoczyła dla organizacji ONE, tylko raz jej pojedynek dotrwał do decyzji sędziowskiej, większość swoich rywalek poddaje prezentując w tym aspekcie ogromne umiejętności.