Ligue 1. Piłkarz PSG oskarżony o postrzelenie człowieka

O sprawie w czwartek poinformowała stacja France 3. Śledczy podejrzewają, że 19-latek strzelał z broni ASG (repliki broni wykorzystującej sprężone powietrze) z auta i zranił w głowę jednego z przechodniów na ulicy w Tuluzie. Poszkodowany doznał urazu w okolicy ucha.Do sytuacji dojść miało 11 lutego , ale dopiero teraz sprawa wyciekła do mediów. Poszkodowany mężczyzna zdążył zanotować numer rejestracyjny pojazdu. Edouard do winy się nie przyznaje. Piłkarz twierdzi, że auto pożyczył koledze i danego dnia na miejscu zdarzenia go nie było. Policja wiary temu nie daje i zawodnik 13 czerwca ma stawić się przed sądem.Edouard w obecnym sezonie rozegrał 17 meczów, strzelił jednego gola. Po 30 kolejkach Ligue 1 , Tuluza zajmuje 12. miejsce w tabeli rozgrywek.