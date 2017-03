Jacek Magiera: Jesteśmy gotowi na mecz z Pogonią

- Tomas trenuje na razie indywidualnie. Za około tydzień powinien wrócić do drużyny - dodał Magiera.Ekstraklasa wznawia rozgrywki po przerwie na mecz reprezentacji Polski. W spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z Czarnogórą (2:1) wystąpiło dwóch legionistów - Michał Pazdan i Artur Jędrzejczyk.- Mają drobne urazy, ale to normalne po grze w kadrze. Wracając z meczu zawsze jest się poobijanym, to jednak nic groźnego - powiedział trener.Pozostali piłkarze stołecznej drużyny nie próżnowali, m.in. towarzysko zmierzyli się z byłym klubem Magiery - pierwszoligowym Zagłębiem Sosnowiec ; wygrali 2:1.- Przez ostatnie dni spokojnie trenowaliśmy, pracowaliśmy tak, jak chcieliśmy i zagraliśmy sparing. Jesteśmy gotowi na mecz z Pogonią - podsumował szkoleniowiec.W tabeli po 26 kolejkach Legia jest druga. Do prowadzącej Jagiellonii Białystok traci punkt. Pogoń jest dziewiąta. Jesienny mecz tych drużyn w Szczecinie zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:2.Początek spotkania o godzinie 20.30.