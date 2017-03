Prezydent UEFA Aleksander Ceferin ostrzega Serbię

Kibice Serbii "słyną" z zamiłowania do rasistowskich śpiewów prowokujących fanów rywali, są agresywni, często doprowadzają do zajść i zamieszek podczas meczów wyjazdowych, gdy konieczna jest interwencja policji.- Trzeba sobie powiedzieć jasno - tacy ludzie nie mogą wchodzić na stadiony - powiedział Ceferin.Szef Europejskiej Unii Piłkarskiej przypomniał, że rasistowskie zachowania są w Serbii na porządku dziennym. Ostatnio były powodem tego, że Brazylijczyk grający w Partizanie Belgrad zszedł z boiska ze łzami w oczach. W ubiegłym tygodniu dwaj kibice z Rosji zostali pobici po meczu towarzyskim Crvenej Zvezdy ze Spartakiem Moskwa - Zdajemy sobie sprawę, że wykluczenie Serbii z rozgrywek będzie katastrofą dla tej dyscypliny, ale być może to jest jedyny sposób na uzdrowienie sytuacji - wyjaśnił Ceferin.