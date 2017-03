Rajdowe ME. Wypadek Kajetanowicza na Azorach

Acidente de Kajetan Kajetanowicz no Azores Airlines Rallye 2017 https://t.co/cFb8iUOv2I — René Serrano (@RallySp0rts) March 31, 2017

Dwukrotny rajdowy mistrz Europy, który prowadził w rajdzie po pierwszym dniu z przewagą 1,1 s nad Rosjaninem Aleksiejem Łukjaniukiem ( Ford Fiesta R5), pojedzie jednak dalej. Jak się okazało po przewiezieniu samochodu do serwisu, uszkodzenia nie są na tyle poważne, aby nie można ich było usunąć.W piątek trzy dotychczas rozegrane odcinki wygrał Łukjaniuk i prowadzi w rajdzie z przewagą 41,3 s nad Portugalczykiem Ricardo Mourą ( Ford Fiesta R5), który zwyciężył na Azorach w ubiegłym roku.W piątek kierowcy mają do przejechania jeszcze trzy odcinki specjalne.- Nie mamy łatwej roboty, ale kocham ją nawet wtedy, gdy nie wszystko układa się po naszej myśli. Dziękuję kibicom za doping, a członkom mojego zespołu za zaangażowanie. Jutro wracamy na odcinki i powalczymy o punkty. To wspaniały rajd i chcę się nim cieszyć - powiedział dwukrotny rajdowy mistrz Europy.W sobotę kierowcy będą mieli do przejechania sześć odcinków o długości ponad 100 km. Polska załoga będzie walczyła o punkty w klasyfikacji etapu.