Primera Division. Kogo kupić, kogo sprzedać. Leo Messi bawi się w dyrektora sportowego FC Barcelony

André Gomes został sprowadzony przed sezonem z Valencii za 35 milionów euro. Regularnie dostaje swoje szanse, ale mimo to rozczarowuje. Lionel Messi ma już podobno dość gry z Portugalczykiem i apeluje do władz Barcelony, by latem go sprzedali - donosi portal "Diario Gol".W tym sezonie Gomes w 36 meczach dla Barcelony strzelił ledwie jednego gola i zaliczył dwie asysty. Oprócz niego Messi chciałby, żeby władze klubu nie pozbywały się Ardy Turana. Turek najczęściej jest rezerwowym i spekuluje się, że latem może odejść z Barcelony.Po 28. kolejkach Barcelona z dorobkiem 63 punktów zajmuje drugie miejsce w hiszpańskiej ekstraklasie i do prowadzącego Realu Madryt traci dwa, ale "Królewscy" mają do rozegrania zaległy mecz.