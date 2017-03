Primera Division. Walka o mistrzostwo wkracza w decydującą fazę! Jak mocnych rywali mają Real Madryt i Barcelona?

W lepszej sytuacji jest Real Madryt , który jeśli wygra zaległy mecz z Celtą Vigo (11. miejsce), będzie miał aż pięć punktów przewagi nad "Dumą Katalonii". Podopiecznych Zinedine'a Zidane'a czekają jeszcze starcia z trzema najgroźniejszymi rywalami - z Atletico Madryt , Barceloną oraz z Sevillą w przedostatniej kolejce. Co ważne, wszystkie te spotkania Real rozegra na Santiago Bernabeu.Poza tym "Królewscy" zagrają u siebie z Deportivo Alaves (10. miejsce w tabeli) oraz z Valencią (14. miejsce). Na wyjazdach Real czekają stosunkowo łatwe przeprawy - z Leganes (17. miejsce), Sportingiem Gijon (18. miejsce), Deportivo (16. miejsce), Granadą (19. miejsce) oraz Osasuną (20. miejsce). Co ciekawe, to obecnie pięć ostatnich drużyn w tabeli, co paradoksalnie może nie być dobrą wiadomością dla Realu; im bliżej końca sezonu, tym mocniej będą one walczyć o utrzymanie w lidze.Barcelonę z najtrudniejszych spotkań czekają starcia z Sevillą (dom) oraz z Realem Madryt (wyjazd). Poza tym zagra u siebie z z Realem Sociedad (6. miejsce), Osasuną (20. miejsce), Villarrealem (5. miejsce) oraz Eibarem (8. miejsce). A jakie wyjazdowe mecze czekają mistrzów Hiszpanii? Z Granadą (19. miejsce), Malagą (15. miejsce), wspomnianym Realem, Espanyolem (9. miejsce) oraz z Las Palmas (12. miejsce).W teorii w dużo lepszej sytuacji przed ostatnimi 10 kolejkami jest Real Madryt - nie dość, że jest liderem, to ma jeszcze teoretycznie łatwiejszych rywali. Już teraz zapraszamy na relacje z niedzielnych spotkań Realu z Alaves (16.15) oraz Granady z Barceloną (20.45) w aplikacji Sport.pl - to jest twój live!