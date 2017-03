SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU 1-2.04. Walka o mistrzostwo ekstraklasy, Zieliński i Milik kontra Juventus

EKSTRAKLASA



15.30 Arka Gdynia - Górnik Łęczna



Goście muszą zacząć lepiej punktować, bo na cztery kolejki przed końcem rundy zasadniczej ekstraklasy tracą pięć punktów do bezpiecznej strefy. Ostatnio podopieczni Franciszka Smudy powstrzymali rozpędzony Lech Poznań (0-0). Teraz zagrają z Arką, która przegrała cztery z ostatnich pięciu meczów rozegranych w Gdyni.



Typ Sport.pl: REMIS



18.00 Wisła Płock - Cracovia



Cracovia to za to przedostatnia drużyna w tabeli. Krakowianie w tym sezonie wygrali zaledwie jedno wyjazdowe spotkanie, a Wisła Płock dobrze spisuje się u siebie i jest ostatnio w dobrej formie. Beniaminek ekstraklasy walczy o awans do grupy mistrzowskiej, obecnie traci trzy punkty do ósmej Korony.



Typ Sport.pl: WISŁA PŁOCK



20.30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin



Legia znajduje się w dobrej sytuacji po przerwie na mecze reprezentacji: do treningów wrócili Tomasz Jodłowiec i Daniel Chima Chukwu, a z Pogonią będzie mógł zagrać również Tomas Necid. Sytuacja Pogoni jest dużo gorsza; pod znakiem zapytania stoi występ Rafała Murawskiego, a spośród obrońców na pewno nie zagrają Ricardo Nunes (zawieszenie za kartki) oraz David Niepsuj (uraz). Pozytywem jest jednak dobra forma Spasa Delewa, który niedawno strzelił dwa gole dla Bułgarii w meczu z Holandią (2-0) w el. MŚ 2018.



Typ Sport.pl: LEGIA



INNE MECZE PIŁKARSKIE



13.30 Liverpool - Everton



Typ Sport.pl: LIVERPOOL



15.30 Schalke - Borussia Dortmund



Schalke w tym sezonie zawodzi i zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli, ale wygrało ostatnie dwa mecze (3-0 z Augsburgiem i 1-0 z Mainz). Poza tym takie derby zawsze wyzwalają dodatkową motywację - w październiku w Dortmundzie padł bezbramkowy remis. Był to jeden z zaledwie trzech meczów ligowych, w których BVB nie strzeliło ani jednego gola.



Typ Sport.pl: REMIS



15.30 Bayern - Augsburg



Robert Lewandowski jest pewniakiem do występu w derbach Bawarii i to na niego Carlo Ancelotti będzie najmocniej liczył. Tym bardziej, że nie zagra kilku innych ważnych piłkarzy: Manuel Neuer jest kontuzjowany (tak jak i jego zastępca Sven Ulreich), za to zawieszeni na to spotkanie są Javi Martinez oraz Xabi Alonso. Jakikolwiek inny



Typ Sport.pl: BAYERN



16.00 Manchester United - West Bromwich



Manchester United nie przegrał już 18 meczów ligowych z rzędu! Jeśli nie przegra również w sobotę z West Bromwich to pobije osiągnięcie zespołu Sir Aleksa Fergusona z 2013 roku. Jeśli "Czerwone Diabły" chcą awansować do Ligi Mistrzów muszą wygrywać takie spotkania - chyba że zatriumfują w Lidze Europy, ale Jose Mourinho chce walczyć o najwyższe cele na każdym froncie.



Typ Sport.pl: MANCHESTER UNITED



20.45 Roma - Empoli



Starcie polskich bramkarzy w Serie A - Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Skorupskiego. Jednak można podejrzewać, że Szczęsny będzie się nudził w swojej bramce w przeciwieństwie do Skorupskiego. Roma ma znakomity atak, za to Empoli fatalną obronę; Polak często musi naprawiać błędy swoich kolegów. Ale to może nie wystarczyć na wicelidera Serie A.



Typ Sport.pl: ROMA



21.00 AS Monaco - Paris Saint-Germain



Czy Paris Saint-Germain zdobędzie swoje drugie trofeum w tym sezonie? Paryżanie wcześniej zdobyli Superpuchar Francji (4-1 z Lyonem), a teraz mają szanse na zdobycie Pucharu Ligi. Ale rywalem ekipy Grzegorza Krychowiaka jest rewelacyjne AS Monaco z Kamilem Glikiem w składzie.



Typ Sport.pl: MONACO



POZOSTAŁE WYDARZENIA



20.00 Resovia - ZAKSA



Hit siatkarskiej PlusLigi, starcie dwóch ostatnich mistrzów Polski. Obie drużyny mają zapewniony udział w fazie play-off - Resovia jest druga z 69 pkt, natomiast ZAKSA jest liderem z 77 pkt na koncie. Fani gospodarzy zamierzają pobić rekord Polski w głośności dopingu - 134,2 decybele!



Typ Sport.pl: RESOVIA



Poza tym dzieje się:



od 9.00 do 21.00 testy WEC na Monzy z udziałem Roberta Kubicy



od 13.00 mecze 29. kolejki hiszpańskiej Primera Division



od 14.45 mecze 30. kolejki siatkarskiej PlusLigi



od 15.30 mecze 26. kolejki piłkarskiej Bundesligi



od 16.00 mecze 30. kolejki angielskiej Premier League, w tym Hull - West Ham (Kamil Grosicki)









od 17.00 mecze 31. kolejki francuskiej Ligue 1



o 18.00 mecz 30. kolejki włoskiej Serie A: Sassuolo - Lazio



od 13.00 mecze 25. kolejki PGNiG Superligi mężczyzn



od 18.00 mecze 25. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki



NIEDZIELA



EKSTRAKLASA



15.30 Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica



Jak spisze się Bruk-Bet Termalica po niespodziewanym zwolnieniu Czesława Michniewicza? To jedno z najciekawszych pytań, na jakie chcemy znaleźć odpowiedź po przerwie reprezentacyjnej. Niecieczan czeka jednak trudna wyprawa na boisko Jagiellonii, która jest liderem ekstraklasy.



Typ Sport.pl: JAGIELLONIA



18.00 Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin



Jeszcze niedawno to spotkanie miałoby tylko jednego faworyta, ale sytuacja bardzo się zmieniła w ostatnim czasie. Lechia przegrała aż trzy ostatnie mecze (z Lechem, Ruchem i Legią). Zagłębie również jednak nie zachwycało, bo w starciach z zespołami z dołu tabeli (Górnik Łęczna, Cracovia i Ruch) zdobyło tylko cztery punkty. Kto się przełamie?



Typ Sport.pl: LECHIA



INNE MECZE PIŁKARSKIE



16.15 - Real Madryt - Alaves



Jeśli Real Madryt chce po kilku latach odzyskać mistrzostwo Hiszpanii, to bezsprzecznie musi wygrywać takie starcia jak z 10. w tabeli Deportivo Alaves. Tu już nie ma miejsca na wpadki jak kilka tygodni temu z Las Palmas (3-3).



Typ Sport.pl: REAL MADRYT



17.00 Arsenal - Manchester City



Jedno z najważniejszych spotkań w kontekście walki o cztery czołowe miejsca w Premier League. Szósty Arsenal zagra z trzecim Manchesterem City, do którego traci 7 pkt, ale ma o jeden mecz rozegrany mniej. Czy przerwa reprezentacyjna wpłynie pozytywnie na "Kanonierów", którzy przegrali aż cztery z ostatnich pięciu meczów ligowych? Podopieczni Pepa Guardioli również nie spisywali się najlepiej, tylko zremisowali dwa ostatnie mecze.



Typ Sport.pl: MANCHESTER CITY



