Siatkówka. Bartłomiej Krulicki na dłużej w GKS Katowice

- Cieszymy się, że Bartek, który jest wysoko w klasyfikacji blokujących, zostaje z nami. Ten zawodnik z pewnością wpisuje się w koncepcję naszego zespołu i jestem przekonany, że dalej będzie czynił postępy tak, jak cała drużyna. Kontynuujemy nasze założenia, aby GKS w kolejnym, trudnym sezonie był jeszcze mocniejszy - powiedział menedżer sekcji siatkarskiej, Dariusz Łyczko.- Bardzo się cieszę, że doszliśmy do porozumienia i obie strony wyraziły chęć dalszej współpracy. Bardzo dobrze czuję się w Katowicach i jestem zadowolony z rezultatu, jaki osiągnęła drużyna. Oczywiście ciągle pozostajemy w grze o 9. miejsce i to jest nasz cel. W przyszłym sezonie liczę na poprawę wyniku zarówno indywidualnego, jak i całego zespołu - dodał Bartłomiej Krulicki po podpisaniu nowej umowy. 23-letni środkowy jest na 9. miejscu w klasyfikacji blokujących (57 punktów z bloku). Zagrał we wszystkich 29 meczach swojego zespołu, łącznie zdobywając 110 punktów.W ostatnich tygodniach kontrakty z GKS-em Katowice przedłużyli również trener Piotr Gruszka oraz atakujący Karol Butryn.