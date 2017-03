Gruba kasa dla Atlético Madryt? Bayern Monachium chce Yannicka Carrasco

O sprawie donosi madrycki "AS". Czytamy w nim, że Atlético w żadnym wypadku nie zamierza pozbywać się Carrasco, ale podobno mocno zdeterminowany jest Carlo Ancelotti - trener Bayernu - który bez względu na cenę, chce mieć w składzie 23-letniego skrzydłowego.A cena jest wysoka, ale nie zaporowa. To znaczy nie dla Bayernu, który zdaniem dziennika jest w stanie zapłacić za Belga aż 100 mln euro. Taka kwota widnieje w kontrakcie Carrasco jako suma odstępnego.W tym sezonie Carrasco w 41 meczach dla Atlético strzelił 12 goli i zaliczył pięć asyst. W madryckim klubie występuje od dwóch lat. Wcześniej był zawodnikiem AS Monaco. Jego umowa z Atlético kończy się w 2022 r.