Premier League. Liverpoolowi grozi zakaz transferowy

"The Reds" to jeden z klubów, w sprawie którego toczy się śledztwo. Władze Premier League chcą egzekwować nowe przepisy dotyczące transferów piłkarzy z akademii. Liverpool obecnie negocjuje z ligą potencjalną karę - może to być tylko grzywna, ale równie dobrze zakaz transferowy na sprowadzanie jakichkolwiek piłkarzy lub tylko młodocianych. Ten ostatni wariant wydaje się najbardziej prawdopodobny. Niedawno Barcelona, Real Madryt oraz Atletico Madryt dostały zakazy transferowe za sprowadzanie młodych piłkarzy wbrew przepisom.Czym konkretnie zawinił Liverpool? Stoke opłacało szkołę nieujawnionego z nazwiska 12-latka. Liverpool złamał przepisy obiecując mu to samo, gdyż musiałby w ten sposób opłacać edukację wszystkich zawodników ze swojej akademii. 12-latek nie może obecnie zmienić zespołu, o ile Stoke nie otrzyma rekompensaty w wysokości 49 tys. funtów. Rodzice chłopca mają obecnie tysiące funtów długu, gdyż sami pokryli czesne licząc, że Liverpool zwróci im te pieniądze.Co ciekawe, Liverpool również złożył skargę w związku z transferem jednego ze swoich młodych piłkarzy do Manchesteru City