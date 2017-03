Premier League. Manchester United nie przegrał już 18 meczów z rzędu!

To jedyny zespół niepokonany w lidze od tego czasu. Dzięki tej passie zespół awansował na 5. miejsce w tabeli i do czwartego Liverpoolu traci cztery punkty - ale ma też o dwa mecze rozegrane mniej. United przegrało w lidze tylko trzy mecze, tyle samo co pierwsza Chelsea i drugi Tottenham.Przed podopiecznymi Jose Mourinho jest jednak bardzo ciężki kwiecień , w trakcie którego rozegrają aż dziewięć meczów! Dwa z Anderlechtem w ćwierćfinale Ligi Europy oraz siedem ligowych: z West Bromwich (dom), Evertonem (d), Sunderlandem (wyjazd), Chelsea (d), Burnley (w), Manchesterem City (w) oraz Swansea (d). Wcześniej United wygrało Puchar Ligi, a z Pucharu Anglii odpadło w ćwierćfinale.Jak zauważa "The Guardian" Mourinho tak rotuje zespołem, by w meczach ligowych stawiać na taką jedenastkę: David de Gea; Antonio Valencia, Phil Jones, Marcos Rojo, Matteo Damian; Ander Herrera, Michael Carrick; Henrich Mychitarjan/Juan Mata, Paul Pogba, Marcus Rashford; Zlatan Ibrahimovic.Największym problemem Manchesteru jest jednak nieskuteczny atak. W tych 18 meczach bez porażki "Czerwone Diabły" strzeliły zaledwie 29 goli, choć straciły tylko 11. To powoduje, że zespół traci aż 17 pkt do lidera Chelsea. W tym sezonie 11. Bournemouth zdobyło tyle samo bramek co Manchester.Obecna seria Manchesteru jest najlepsza od marca 2013 roku. Wtedy zespół pod wodzą Sir Aleksa Fergusona również nie przegrał 18 meczów ligowych z rzędu. Teraz głównym celem Manchesteru jest zajęcie miejsca w pierwszej czwórce oraz wygranie Ligi Europy. Nawet wykonanie jednego z tych zadań da zespołowi awans do Ligi Mistrzów.