Ekstraklasa. Wisła - Lech. Kto rozstrzygnie hit kolejki?

Małecki vs Kędziora

Llonch i Mączyński vs Majewski i Gajos

Ivan Gonzalez i Głowacki vs Robak

Brlek (+ Boguski i Małecki) vs Tetteh

Lech w Krakowie bez swoich gwiazd

Wszystkie bilety sprzedane! I to w trzy godziny!

"Mistrzostwo Polski rozstrzygnie się między czterema drużynami"

Lewoskrzydłowy to dla Wisły kluczowy zawodnik w momencie, gdy krakowanie mają problem z konstruowaniem ataków pozycyjnych. Wymykającym się algorytmom dryblingiem czy zupełnie nieoczekiwanym zejściem do środka i strzałem potrafi stworzyć zagrożenie z niczego. Kędziora to przy tym zawodnik, który chętnie podłącza się pod ofensywę, co w wypadku szybszych kontr może zostawiać Małeckiemu dużo miejsca. Z drugiej jednak strony pomocnik Wisły będzie musiał wykazać się wyższą dyscypliną taktyczną, by przy aktywności Kędziory nie dopuścić do powstawania sytuacji 1 na 2 na połowie krakowian.Ofensywniejszy duet pomocników Lecha bardzo dobrze odnajduje się w przestrzeni, stwarzając opcje podań. Nawet dobre czytanie gry przez Lloncha i spora agresja przy odbiorze byłaby niewystarczająca do powstrzymania ich obu. Z tego względu sporo zadań defensywnych otrzyma zapewne Mączyński. Nasz reprezentant nie jest przesadnie aktywny w starciach indywidualnych, ale dobrym przesuwaniem się może skutecznie blokować linie potencjalnych zagrań. Styl gry Lecha zakłada przy tym szybki pressing po stracie, stąd by uniknąć odebrania piłki, pomocnicy Wisły będą zmuszeni wyprowadzać kontry w możliwie szybkim tempie.Zastępującego Kownackiego Robaka ciężko określić mianem zawodnika dynamicznego. Nadal jednak jak na polskie warunki dysponuje przyspieszeniem, którym jest w stanie na małej przestrzeni zgubić rywala i wykończyć akcję. Tym bardziej, kiedy naprzeciwko niego staną dwaj silni fizycznie, ale również niegrzeszący szybkością defensorzy. Dodatkowo Robak często gra wysoko, starając się wyciągać rywali możliwie blisko ich bramki, by w ten sposób stworzyć więcej przestrzeni dla wybiegających na swoje pozycje ofensywnych pomocników. W ten sposób obszar, którym musieliby zaopiekować się Mączyński i Llonch, jeszcze bardziej się powiększa.Choć Tetteh może w naszej ekstraklasie spokojnie robić za jednoosobową maszynę pressującą, inteligentne poruszanie się Chorwata, połączone z niezłą techniką, mogą stać się dla niego nie lada wyzwaniem. Przy skrzydłowych Wisły, którzy często schodzą do środka, pomocnik Lecha może często być zmuszany do trudnych decyzji dotyczących własnego ustawienia. Zawodnik z Ghany jest trudny do minięcia, kiedy znajdzie się w pobliżu akcji, jednak trio ofensywnych pomocników krakowian może zapewnić tyle opcji podania, że efektywne zabezpieczenie całego tego obszaru, może okazać się niemożliwe. Zwłaszcza w przypadku szybko wyprowadzanych kontr, kiedy boczni pomocnicy Lecha będą jeszcze na połowie przeciwnika i nie zdążą z asekuracją.***- W spotkaniu w Poznaniu mieliśmy sporo kłopotów z Wisłą. To mocna drużyna, która ma wielki potencjał. Liczę jednak, że wygramy ten mecz - mówi Nenad Bjelica, który w Krakowie radzić sobie będzie jednak musiał bez swojego kapitana i bramkostrzelnego napastnika.Niespełna trzy godziny po rozpoczęciu otwartej sprzedaży biletów na hit ekstraklasy wszystkie wejściówki zostały sprzedane. Zapowiada się więc bardzo interesująco. A na pewno głośno, bo szlagier 9 kwietnia obejrzy ponad 41 tys. kibiców.- Faworytem jest Legia, ale w przeciwieństwie np. do poprzedniego sezonu, reszta stawki pokazała zimą, że nie ma zamiaru jej łatwo odpuścić - mówi przed startem ekstraklasy były trener m.in. Cracovii i Podbeskidzia Bielsko-Biała, Robert Podoliński.