Bundesliga. Borussia Dortmund ściąga kolejny wielki talent! To Mahmoud Dahoud

Wicemistrzowie Niemiec zapłacili za reprezentanta Niemiec do lat 21 zaledwie 12 mln euro - to dlatego, że kontrakt Dahouda ze "Źrebakami" wygasał latem 2018 roku. Z BVB podpisał kontrakt ważny do 2022 roku.



- Mo Dahoud jest bardzo utalentowanym i ekscytującym środkowym pomocnikiem. Bacznie go obserwowaliśmy od kilku lat. Udowodnił już, że może grać na najwyższym poziomie - powiedział dyrektor sportowy BVB Michael Zorc.



Pochodzący z Syrii Dahoud do Dortmundu trafi latem. W pierwszym zespole Moenchengladbach występuje od sezonu 2013/14, zagrał w 52 meczach ligowych, w których strzelił sześć goli. Interesował się nim również m.in. Liverpool.



To kolejny wielki talent pozyskany przez BVB w ostatnim czasie po m.in. Ousmanie Dembele, Emre Morze czy Alexandrze Isaku.