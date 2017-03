Copa America 2019. Czołowe europejskie reprezentacje zagrają w turnieju?

Jeszcze nie podjęto decyzji, czy w brazylijskim turnieju weźmie udział 12 czy 16 państw. Jeśli rozgrywki zostaną rozszerzone, to wtedy zaproszenie na mistrzostwa Ameryki Południowej mogą dostać Hiszpania , Portugalia, Włochy oraz Francja Spotkanie w tej sprawie ma odbyć się w siedzibie CONMEBOL w najbliżsyzch tygodniach. Jeśli w turnieju zagra jednak 12 drużyn, to jedynymi zaproszonymi drużynami będą prawdopodobnie Meksyk i USA, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach. Udziałem w Copa America jest zainteresowana również Japonia (grała w 1999 roku i miała wystąpić również w 2011 roku, ale wycofała się na niedługo przed startem turnieju).Turniej w 2019 roku będzie ostatnim rozgrywanym w latach nieparzystych. Od 2020 roku Copa America (gospodarzem będzie USA) będzie odbywało się w tych samych latach co mistrzostwa Europy.