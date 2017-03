Primera Division. Wielkie osłabienie Sevilli. Monchi odchodzi

Messi wśród dyrektorów sportowych

48-latek w przeszłości był bramkarzem Sevilli, a w 2000 roku został dyrektorem sportowym. Zreformował klubową akademię oraz, co najważniejsze, cały skauting. Pod jego okiem w klubie przebili się tacy piłkarze jak Jesus Navas, Sergio Ramos czy Antonio Reyes, ale jego znakiem rozpoznawczym stało się wyławianie piłkarzy za niewielkie pieniądze, by potem sprzedać ich z ogromnym zyskiem - tak było chociażby w przypadku Daniego Alvesa, Ivana Rakiticia, Carlosa Bakki czy Grzegorza Krychowiaka. Za jego rządów Sevilla aż pięć razy wygrywała Ligę Europy (wcześniej Puchar UEFA ).Monchi chciał odejść z klubu już po zakończeniu poprzedniego sezonu, ale Sevilla nie zgodziła się na takie rozwiązanie. Do porozumienia doszło dopiero teraz. Media spekulują, że latem Monchi zostanie zatrudniony przez AS Romę.Tak Monchiego nazywa magazyn "FourFourTwo". Jako szef skautów ogląda tygodniowo 15-20 meczów, śledząc 20-25 piłkarzy. Dodatkowo czyta kilkadziesiąt innych raportów napisanych przez swoich współpracowników. Nie jest typem dyktatora.o kulisach sukcesów Sevilli