PSG znów zagra z Barceloną, Bayern rozgromiony. Kiedrzynek dla Sport.pl "Petarda przez 90 minut, aż ciarki przechodziły po plecach"

Kacper Sosnowski: Zwycięstwo 4:0 z Bayernem robi wrażenie. Co ważne PSG zagrało na zero z tyłu. Pani swoją cegiełkę do wyniku dołożyła.

Taki był plan, by szybko strzelić gola i odrobić stratę z pierwszego meczu? Dokonałyście tego po 4 minutach.

Oklaskiwało was 14 tysięcy osób, to jak donosi francuska prasa rekord frekwencji na waszym meczu. Pomogło...

A teraz przed wami FC Barcelona. To chyba w kontekście niedawnych meczów waszych kolegów pobudza wyobraźnie. Była już jakaś wymiana uwag?

Widziała Pani na żywo mecz kolegów z Barcą?

Żeńska ekipa PSG po pierwszym przegranym 0:1 meczu, w rewanżu pokonała renomowanego rywala z Bawarii 4:0. Polska bramkarka rozegrała całe zawody.- Każda z nas przyczyniła się do tego zwycięstwa, zarówno dziewczyny które były na boisku, na ławce i wspierały nas na trybunach. Nie oszukujmy się. Ja aż tak dużo pracy nie miałam. To co powinnam zrobić zrobiłam dobrze. Czapki z głów dla dziewczyn, że podniosłyśmy się po Monachium , gdzie nie wykorzystałyśmy kilku sytuacji stuprocentowych. Wiadomo, że w tym meczu presja była spora - stadion, otoczka, kibice, którzy licznie przyszli nas wesprzeć z nadzieją na triumf. Dlatego jestem szczęśliwa, że pokazałyśmy kawał dobrego futbolu. Wygrałyśmy ważny mecz w fantastycznym stylu. Zdeklasowałyśmy Bayern, mistrza Niemiec. Wczorajszy wieczór był niesamowity i na boisku i poza nim.- W pierwszym meczu zagrałyśmy dobrze, ale marnowałyśmy sytuacje na potęgę. Powinnyśmy wygrać wtedy 4:0, a przegrałyśmy 0:1. Taka jest piłka. Dlatego zależało nam, by losy tej rywalizacji odwrócić jak najszybciej. I już po pierwszej połowie było 3:0. Po przerwie dołożyłyśmy jedną, a mogłyśmy jeszcze więcej. Najważniejsze, że nie straciłyśmy bramki, zagrałyśmy znakomicie w defensywie oraz ataku i mamy awans.- Nie wiem ilu ich było dokładnie, ale robotę rzeczywiście zrobili ultrasi z Paryża. Moim marzeniem było zagrać przy takim dopingu. Petarda przez 90 minut aż ciarki przechodziły po plecach. Dla takiej atmosfery gra się w piłkę. Kibice nam zaufali i nie zawiedli się na nas.- Nie myślimy jeszcze o tych meczach, ale z pewnością zrobimy wszystko, żeby zrewanżować się za kolegów. Przed nami jednak wcześniej jeszcze sporo do zrobienia. Przerwa na kadrę, gramy ligę, półfinał pucharu Francji , więc czekają nas ważne mecze. Co do Barcelony, grają piłkę podobną do nas, bazującą na technice, inteligencji, utrzymywaniu się przy piłce i dużej wymianie podań. To nie będzie łatwy mecz, zresztą w półfinałach Ligi Mistrzów takich nie ma. To, że rok temu je wyeliminowałyśmy nie będzie miało znaczenia.- Akurat to spotkanie sobie odpuściłam, odpoczywałam i regenerowałam się. Oglądałam natomiast w telewizji. Byłam dumna. Potem w rewanżu stało się jak się stało. Taka jest piłka.- Mamy znakomitą drużynę, rzeczywiście od paru lat jesteśmy w czołówce. Już raz pokazałyśmy, że jesteśmy w stanie dojść do finału. Nie udało się wprawdzie wygrać, ale teraz mam nadzieję będzie okazja znów w nim zagrać. Droga jest otwarta. Wiadomo, że Barcelona to wymagający przeciwnik, ale przecież dla takich meczów każda z nas gra w piłkę. Mamy w zespole mniej gwiazd niż w poprzednich sezonach, ale lepszą atmosferę. To może być najważniejsze, bo futbol to przecież sport zespołowy. Jeżeli taki team spirit się utrzyma, to o wszystko inne jestem spokojna.