Dookoła Kraju Basków. Kwiatkowski jednym z liderów grupy Sky

Polski kolarz po raz ostatni ścigał się 18 marca , triumfując w jednym z największych klasyków sezonu - Mediolan-San Remo. Dwa tygodnie wcześniej wygrał inny wyścig klasyczny we Włoszech - Strade Bianche. Nic dziwnego, że Polak w głosowaniu kibiców został wybrany kolarzem marca grupy Sky. Uzyskał 65 proc. głosów, wyprzedzając Brytyjczyka Gerainta Thomasa - 20 proc. oraz Kolumbijczyka Sergio Henao - 13 proc.Właśnie Henao będzie drugim, obok Kwiatkowskiego, liderem Sky w Kraju Basków. Kolumbijczyk również odniósł w mijającym miesiącu wartościowy sukces - stanął na najwyższym stopniu podium innego wyścigu World Tour - etapówki Paryż-Nicea."Strade Bianche, Paryż-Nicea, Mediolan-San Remo... Co za miesiąc. Dodajmy do tego zwycięstwo etapowe (Gerainta Thomasa) w Tirreno-Adriatico. Nie pamiętamy lepszego marca w historii teamu" - napisano na stronie internetowej brytyjskiego zespołu.W Dookoła Kraju Basków Kwiatkowski pojedzie po raz trzeci. W 2014 roku zajął w klasyfikacji generalnej drugie miejsce, ustępując tylko Hiszpanowi Alberto Contadorowi, a rok później był ósmy. Tegoroczną edycję ma potraktować ulgowo, ponieważ jego najbliższym celem będą w połowie kwietnia klasyki ardeńskie. W składzie grupy Sky pojedzie także Michał Gołaś . Z kolei belgijska drużyna Lotto Soudal zgłosiła Tomasza MarczyńskiegoSześcioetapowy, górzysty wyścig na północy Hiszpanii potrwa do 8 kwietnia . Start zapowiedzieli m.in. Contador, a przede wszystkim Alejandro Valverde (Movistar), który we wspaniałym stylu triumfował w ubiegłym tygodniu w Dookoła Katalonii.