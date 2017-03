La Liga. Mocne słowa Fabio Coentrao. "Nie spełniam warunków, aby grać w Realu Madryt"

Portugalczyk w 2011 przyszedł do Realu Madryt za 30 milionów euro z Benfiki. Niestety bardzo częste kontuzje sprawiły, że do tej pory nie wrócił do poziomu prezentowanego w portugalskim klubie. W barwach "Królewskich" zalicza kolejny nieudany sezon. W sześć lat we wszystkich rozgrywkach uciułał ledwie 104 spotkania.W tym sezonie Coentrao rozegrał zaledwie 150 minut i choć od kilku tygodniu trenuje z drużyną nie dostaje szans od Zinedine Zidane'a. - Jestem już zdrowy. Mam pewne oczekiwanie odnośnie mojej przyszłości, ale obecnie skupiam się, aby wrócić do jak najlepszej dyspozycji w kolejnym sezonie - powiedział Fabio Coentrao w rozmowie z portugalskim dziennikiem "Record".- W tym roku przechodzę przez bardzo trudny okres. Mam ważny kontrakt do 2019 roku. Jeśli Real będzie mnie chciał to super, jeśli nie, to poszukam innej drogi. W tej chwili nie spełniam warunków, aby grać w tym klubie. Trzeba zdawać sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Real potrzebuje wyższego poziomu, którego w tej chwili nie mogą zaprezentować - dodał.- W piłce zawsze wszystko może się zmienić. Walczę. Być może się nie uda i wrócę do Portugalii. Pewnego dnia znów pokażę na co mnie stać. Chcę grać na najwyższym poziomie jeszcze przez przynajmniej trzy lata. Wiem, że jestem w stanie - przyznał Coentrao.