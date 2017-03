Czy Przemysław Karnowski zagra w NBA?

Przemysław Karnowski jest drugim Polakiem w historii ligi NCAA, który zagra w Final Four. Jego Gonzaga Bulldogs jeszcze nigdy nie byli tak blisko mistrzostwa NCAA. Karnowski jest jednym z filarów zespołu - tylko Nigel Williams-Goss rzuca od niego więcej punktów i ma więcej zbiórek oraz postacią, która przyciąga uwagę mediów.O jego bujnej brodzie rozpisują się lokalne media, ale Karnowski trafił też na okładkę magazynu "Sports Illustrated", wywiad przeprowadził z nim Chris Webber, a historia jego powrotu do zdrowia po ciężkiej operacji kręgosłupa jest już znana w USA dzięki stacji CBS. Za swoją grę w lidze NCAA dostał wyróżnienie od agencji AP, kilka dni przed Final Four spotkał się z Kobe Bryantem.- Nie sądzę, by ludzie w Polsce zdawali sobie sprawę z tego, czego on dokonał. Karnowski ma najwięcej zwycięstw w historii NCAA, pobił wydawało się niewyobrażalny rekord Shane'a Battiera z Duke. To budzi w USA wielki szacunek - mówi Mike Taylor, selekcjoner reprezentacji Polski-Przy okazji Final Four zawsze jest kilka barwnych postaci, wokół których tworzy się klimat tego wydarzenia . Przemek ze swoją historią idealnie się w to wpisuje. Gonzaga nigdy nie grała tak dobrze, a Karnowski im w tym zdecydowanie pomaga - dodaje.Karnowski na oczach wielomilionowej widowni pożegna się z akademicką koszykówką i już za chwilę będzie mógł rozpocząć zawodową karierę. Będzie automatycznie zgłoszony do tegorocznego draftu NBA. Jakie ma szanse, by trafić do najlepszej ligi świata?Jego nazwiska próżno szukać w zestawieniach najlepszych graczy, którzy w czerwcu tego roku będą starali się dostać do NBA, ale nie ma się co dziwić - konkurencja jest ogromna. Karnowskiemu nie sprzyja też wiek. W drafcie zawodników, którzy skończyli już 24 lata, czyli mają za sobą cztery lata gry w lidze akademickiej, wybiera się tylko w wyjątkowych okolicznościach.- Wiek może go eliminować z pierwszej rundy draftu. Wiele zespołów, które wybierają graczy pod koniec pierwszej rundy, woli postawić na niedoświadczonych nastoletnich koszykarzy i ich przyuczać. Karnowski, jeśli w ogóle zostanie wybrany, to w końcówce drugiej rundy - ocenia Luke Winn ze "Sports Illustrated".Karnowski też nie jest typem zawodnika, jakiego teraz w NBA się poszukuje. - Liga odchodzi od środkowych w typie Karnowskiego. Z powodu o wiele wyższego tempa gry, który preferują zespoły, oraz w związku z naciskiem na mobilność, zwłaszcza w obronie pick'n'roll, ciężko może być mu się utrzymać w większości drużyn NBA - uważa Mike Schmitz, dyrektor skautingu w serwisie "Draft Express".Karnowski w swoim ostatnim sezonie w NCAA dominuje pod koszami. Wykorzystuje swoje ponadprzeciętne rozmiary oraz ogromne doświadczenie. Świetnie gra lewą ręką, ma zabójczy półhak, a defensywę rywali potrafi rozbić świetny odegraniem na obwód czy do ścinającego pod kosz partnera.- Karnowski jest jednym z najlepszych podkoszowych w NCAA. Świetnie chroni dostęp do obręczy, jest też jednym z najlepiej podających wysokich w lidze. Te umiejętności dają mu szansę, by myśleć poważnie o NBA - uważa Luke Winn ze "Sports Illustrated".- Nie jest to zawodnik, który będzie gwiazdą NBA. On też nie ma zdrowia na regularne granie po 30 minut w meczu. Ma szansę zostać "zadaniowcem", rezerwowym, uzupełnieniem składu. Są wciąż kluby w NBA, które potrzebują takich właśnie graczy - dodaje Winn.Karnowski ma wiele atutów, które wciąż mogą być przydatne w NBA. A są przykłady graczy, którzy nie pasują idealnie do wzorca koszykarza z NBA, a w lidze odgrywają ogromne role. Przykład? Nikola Jokić z Denver Nuggets. Brakuje mu atletyzmu, obrońcą jest co najwyżej przeciętnym, ale za to świetnie rzuca z dystansu, perfekcyjnie podaje, czuje tempo gry. Jego atuty równoważą niedostatki. Czy podobnie może być z Polakiem?- Byłem pod ogromnym wrażeniem jego umiejętności, gdy go oglądałem w ostatnich tygodniach. Nie ma śladu po kontuzji pleców. Świetnie się porusza, widać, że gra z pasją. Uwielbiam jego etykę pracy, podejście do gry, widać, że doskonale czuje się na parkiecie i wie, o co chodzi w koszykówce - mówi Schmitz.- Jest inteligentny, twardy, a do tego ma opinię świetnego kolegi z drużyny. Kluby z NBA takich graczy bardzo poszukują. Choć liga zmierza w innym kierunku, jego cechy charakteru i umiejętność zwyciężania są jego ogromnymi atutami - dodaje.Jakbyśmy nie kibicowali Karnowskiemu jego szanse na wybór w pierwszej rundzie draftu są iluzoryczne. I nawet świetna gra w Final Four tego nie zmieni. - Skauci i menedżerowie klubów znają tych graczy na wylot, opinie mają wyrobione, ale to być może ostatnia szansa, by pozostawić po sobie dobre wrażenie i przekonać być może kogoś do wyboru w drugiej rundzie draftu - mówi Winn.Wybór w pierwszej rundzie jest też najkorzystniejszy, bo wiąże się z podpisaniem wysokiej gwarantowanej umowy. Koszykarze wybierani w drugiej rundzie draftu nie mają pewności, że kiedykolwiek do NBA trafią. - Paradoksalnie, często lepiej nie być wybranym w drafcie. Wtedy ma się więcej możliwości. Wciąż ma się szansę na występy w Lidze Letniej, ale ma się większy wybór klubów. A gdyby coś poszło nie tak, ma się jeszcze szansę znalezienia bardzo dobrej drużyny w Europie. Los jest wtedy w rękach zawodnika, a nie klubu - dodaje Winn.- W najgorszym wypadku zrobi karierę w Europie, ale nie będę zaskoczony jeśli znajdzie sposób na to, by znaleźć się na ławce klubu NBA - stwierdza Schmitz.- Wierzę, że jest w NBA zespół, który będzie chciał w niego zainwestować. Kluby potrzebują wartościowych zawodników, chodzi o to, żeby trafić od właściwej organizacji - mówi Taylor.