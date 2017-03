Ekstraklasa. W Koronie optymizm przed meczem ze Śląskiem

Za kadencji Bartoszka Korona punktuje tylko na własnym stadionie. Z pięciu spotkań wyjazdowych kielczanie nie przywieźli nawet jednego punktu. "Na przygotowania do decydujących spotkań fazy zasadniczej mieliśmy dwa tygodnie. Jestem przekonany, że właściwie wykorzystaliśmy ten czas. Dlatego do Wrocławia na mecz ze Śląskiem jedziemy pełni optymizmu. Chcemy w końcu przełamać wyjazdową niemoc" - zapowiedział trener Korony.Optymizm kieleckiego szkoleniowca jest tym większy, że oprócz pauzującego za kartki Bartosza Rymaniaka, ma on do dyspozycji wszystkich zawodników. "Od wtorku z zespołem trenuje już Nabil Aankour. Cieszy mnie to, że prezentuje się coraz lepiej. Jeśli chodzi o sprawy personalne, nie mam żadnych problemów" - zapewnił trener.Bartoszek nie przewiduje większych zmian w wyjściowej jedenastce w porównaniu do ostatniego spotkania z Cracovią. "Jeśli będą jakieś zmiany, to tylko kosmetyczne" - nie ukrywał.Po 26 kolejkach piłkarskiej ekstraklasy Korona zajmuje ósmą pozycję w tabeli, mając dwa punkty przewagi na dziewiątą Pogonią Szczecin . "Jeśli zapunktujemy we Wrocławiu to przynajmniej utrzymamy swoją pozycję w tabeli. To bardzo ważny mecz w kontekście walki o pierwszą ósemkę, ale innych już nie będzie. Czeka nas na pewno trudne zadanie. Śląsk ma w swoim składzie bardzo dobrych piłkarzy, dodatkowo gra u siebie. Ale my też mamy swoje atuty. Wierzę, że potwierdzimy to w najbliższym spotkaniu" - zapewnia szkoleniowiec.W piątek we Wrocławiu ma zostać podpisana warunkowa umowa sprzedaży kieleckiego klubu. Nowym właścicielem Korony, na co zgodzili się już kieleccy radni, ma zostać niemiecki inwestor Dieter Burdenski. "Uczulałem swoich piłkarzy, żeby nie rozpraszali się takimi informacjami. My musimy się skupić na swojej pracy, nad tym, co mamy wykonać na boisku. Musimy zrobić wszystko, aby nam to nie zaprzątało głowy" - podkreślił Bartoszek.Piątkowe spotkanie Śląska z Koroną Kielce rozpocznie się we Wrocławiu o godz. 18.