LM piłkarzy ręcznych. Karol Bielecki: Odrabialiśmy nie takie straty

"W tym meczu popełniliśmy za dużo błędów technicznych w ataku" - przyznał Bielecki. W Montpellier mistrzowie Polski w drugiej połowie prowadzili nawet czterema bramkami, ale ostatnie 20 minut tego pojedynku należało zdecydowanie do gospodarzy. "Zbytnio się rozluźniliśmy. Pozwoliliśmy rywalom, aby nas doszli i wyszli na prowadzenie. Drugi raz tego błędu nie możemy popełnić' - dodał popularny "Kola"."Musimy zagrać konsekwentnie w obronie. Jeśli wyeliminujemy błędy w ataku, to nie damy przeciwnikowi okazji do wyprowadzania groźnych kontr. To ich bardzo silna broń" - ostrzegał Bielecki.Rozgrywający Vive zdaje sobie sprawę, że odrobienie strat z pierwszego spotkania nie będzie łatwe. "Montpellier to bardzo dobrze poukładany zespół. Ale jeżeli zagramy na swoim normalnym poziomie, to jesteśmy w stanie tego dokonać" - powiedział z przekonaniem Bielecki."Odrabialiśmy już nie takie straty. Rok temu w finale Ligi Mistrzów przegrywaliśmy z Veszprem już dziewięcioma bramkami, ale potrafiliśmy odwrócić losy rywalizacji. Wierzę, że w niedzielę będzie podobnie" - dodał szczypiornista.Zawodnicy wielokrotnego mistrza Polski liczą, że drużynie w awansie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów pomogą kieleccy fani. "W to nie wątpimy. To daje nam dużo spokoju, kiedy mamy za sobą trybuny. Wsparcie naszych kibiców będzie nam bardzo potrzebne. Z ich pomocą jesteśmy w stanie odrobić straty z pierwszego spotkania" - podkreślił zawodnik kieleckiej drużyny.W pierwszym meczu Vive przegrało 28:33. Awans do ćwierćfinału da kieleckiemu zespołowi zwycięstwo co najmniej sześcioma bramkami. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa mogą też przejść dalej wygrywając pięcioma trafieniami, ale zespół z Montpellier nie może wtedy rzucić więcej niż 27 bramek.Niedzielne spotkanie Vive Tauron Kielce z Montpellier HB rozpocznie się w stolicy regionu świętokrzyskiego o godz. 18.