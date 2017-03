Liga belgijska. Anderlecht wykupił Łukasza Teodorczyka z Dynama Kijów!

- Jesteśmy w trakcie rozmów z Teodorczykiem i jego agentem. Mamy nadzieję, że wkrótce osiągniemy porozumienie. Negocjacje są trudne, to prawda, ale zawodnicy tacy jak on są w uprzywilejowanej pozycji - mówił niespełna dwa tygodnie temu Herman Van Holsbeeck, dyrektor sportowy Anderlechtu.W czwartek wszystko stało się jasne. "Dobre wieści! Łukasz Teodorczyk właśnie podpisał kontrakt" - taki wpis zamieszczono na oficjalnym koncie twitterowym Anderlechtu.Nowy kontrakt (obowiązuje do 2020 r.) oznacza tyle, że klub spod Brukseli wykupił Teodorczyka z Dynama Kijów, z którego polski napastnik wypożyczony był do końca sezonu. Nieoficjalnie wiadomo, że klauzula wykupu wynosiła 4,5 mln euro.Teodorczyk jest najlepszym strzelcem Jupiler League w sezonie 2016/2017. Łącznie we wszystkich rozgrywkach strzelił dla Anderlechtu 28 goli i zanotował cztery asysty. W niedzielę zagrał w Podgoricy przeciwko Czarnogórze (2:1). Był to jego 12. występ w reprezentacji Polski, w której strzelił dotychczas cztery gole.