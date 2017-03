Kamil Grosicki: Ja przy sukcesach Lewego odleciałbym na pewno

Trening rzutów wolnych przed meczem z Czarnogórą. Do piłki podchodzi Robert Lewandowski. Uderza fatalnie. Kamil Grosicki śmieje się, że to nie było uderzenie godne zawodnika, który warty jest 100 mln euro.- To wszystko żarty. Zresztą on na treningu strzelił fatalnie, a w meczu idealnie. A ja na odwrót: trzy dni na treningach biłem wolne i rożne w punkt, a w meczu piłka latała gdzie chciała - śmieje się Grosicki, który porozmawiał z serwisem futbolfejs.pl 28-letni skrzydłowy nie może się nachwalić Lewandowskiego. - Wszyscy go bardzo podziwiamy, dla mnie jest najlepszym polskim piłkarzem w historii. Grać z takim bombardierem to sama przyjemność. A jeśli mu jeszcze dogram piłkę w meczu, to jestem naprawdę zadowolony - mówi Grosicki.I zachwala dalej: - Pełen podziw dla Roberta za klasę sportową i za to, że pozostał skromnym człowiekiem. Jest na tej samej półce co Messi i Cristiano Ronaldo, a sodówka mu nie odbiła. Ma dobrze poukładane w głowie, pozostał skromny i pracowity. Ja przy jego sukcesach "odleciałbym" na pewno.Pomocnik Hull City odniósł się także do samego meczu z Czarnogórą, który Polska wygrała 2:1 po golach Lewandowskiego (z rzutu wolnego) i Łukasza Piszczka. - Nie było to ładne spotkanie, ale przecież graliśmy na wyjeździe z silnym rywalem, którego nigdy wcześniej nie udało się nam pokonać - przypomina Grosicki.Polska dzięki zwycięstwu nad Czarnogórą - oraz remisowi Rumunii z Danią (0:0) - w grupie E kwalifikacji mistrzostw świata wyprzedza kolejne drużyny aż o sześć punktów.Kolejny mecz 10 czerwca na Stadionie Narodowym Warszawie , gdzie kadra Adama Nawałki podejmie Rumunię.