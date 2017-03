El. MŚ 2018. Szwedzi już nie chcą Zlatana Ibrahimovica w reprezentacji

Po nieudanym Euro we Francji , gdzie Szwecja zdobyła tylko jeden punkt i odpadła w fazie grupowej, Ibrahimović zdecydował o definitywnym odejściu z drużyny narodowej, a wyśmianego przez media trenera kadry Erika Hamrena zastąpił Andersson.Szybko przeprowadził gruntowne zmiany i - jak teraz podkreślają zachwycone nim media - w kilka miesięcy zbudował "nową Szwecję", która " gra bez kompleksów i skutecznie". W siedmiu ostatnich meczach odniosła pięć zwycięstw strzelając 15 bramek.Ostatnie padły 28 marca w wygranym 3:2 meczu towarzyskim z Portugalią na Maderze. Kilka dni wcześniej, 25 marca, w eliminacjach do MŚ "Trzy Korony" rozgromiły w Sztokholmie Białoruś 4:0.Po pięciu meczach eliminacji w grupie A prowadzi Francja z 13 punktami przed Szwecją - 10 i Bułgarią, która zdobyła o jeden mniej. Szwecja strzeliła 10 bramek tracąc trzy w przegranym meczu z Francją 1:2 i remisowym z Holandią 1:1.- Jak na półmetek eliminacji to bardzo dobry wynik . Koncepcja Anderssona jak na razie się sprawdza i Szwecja, której celem jest zajęcie drugiego miejsca w grupie, zmierza do gry w barażach. Jeżeli awansuje, to na mundialu w Rosji raczej zabraknie Ibrahimovica - napisał dziennik "Aftonbladet", który właśnie opublikował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 154 piłkarzy najwyższej szwedzkiej ligi Allsvenskan.52 procent z nich stwierdziło, że zdecydowanie nie chce Ibrahimovica w składzie drużyny narodowej, ponieważ swoim gwiazdorstwem za bardzo dominuje i przeszkadza, zwłaszcza w roli "dyktatorskiego" kapitana.- Od objęcia stanowiska selekcjonera nie miałem żadnego kontaktu ze Zlatanem - powiedział Andersson i podkreślił, że nie będzie go nawet namawiał do powrotu, ponieważ drużyna całkiem dobrze sobie radzi bez niego.Ibrahimovic rozegrał w reprezentacji Szwecji 116 meczów i strzelił 62 bramki. Ostatnim występem był przegrany 0:1 mecz z Belgią podczas ME we Francji.