Primera Division. Real Madryt znalazł nowego sponsora. Zarobi miliony!

Umowa ma obowiązywać do końca następnego sezonu, a dojdą do niej również bonusy. Porozumienie obejmuje sekcję piłkarską oraz koszykarską.Firma ma zapewnić bezprzewodowy dostęp do internetu na całym stadionie Santiago Bernabeu oraz rozwijać klubową aplikację.Co ciekawe, logo firmy nie pojawi się na koszulkach Realu. Głównym sponsorem pozostanie Fly Emirates, które płaci zdobywcy Ligi Mistrzów niecałe 50 mln euro rocznie - jeszcze niedawno była to kwota prawie dwukrotnie mniejsza, w granicach 25-30 mln.