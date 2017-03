Siatkówka. Mark Lebedew: Powiedziałem, że możemy być w pierwszej piątce, ale część zawodników mi nie wierzyła

Lubi pan emocjonalną siatkówkę, tie-breaki, walkę do końca, widowiskowe ataki i równie widowiskowe błędy?

Jastrzębski Węgiel jest jednym z największych zaskoczeń tego sezonu PlusLigi. Zespół Marka Lebedewa jest na 4. pozycji w rozgrywkach i blisko mu do awansu do strefy medalowej fazy play-off. Jako klucz do sukcesu wielu wskazuje Salvadora Hidalgo Olivę, jednak zauważa się również dobrą formę takich zawodników, jak Jakub Popiwczak, Lukas Kampa i Maciej Muzaj.- Jeśli spojrzy się na wyniki , które osiąga Jastrzębski Węgiel w tym sezonie, to muszę przyznać, że lubię je bardzo!- Wydaje mi się, że każdy zespół przejmuje część charakteru swojego szkoleniowca. Jest to najzupełniej normalne, ponieważ w grupie ma się ze sobą bardzo bliski kontakt. To ja organizuję treningi, spotkam się moimi zawodnikami i niewątpliwie jakiś wpływ na nich mam.Jeśli chodzi o mój charakter, to określiłbym się mianem "walczaka". Jestem Australijczykiem, mieszkam w Polsce, trenuję polską drużynę, co wydaje mi się dość oryginalną sytuacją, jeśli spojrzy się na standardowy model życia. Mam nadzieję, że moje drużyny będą w tym do mnie podobne - nie będą się bały podejmować ryzyka i walczyć w każdej sytuacji.- Dysponuję naprawdę bardzo dobrą grupą chłopaków, wśród których są świetni zawodnicy. Drużyna bardzo dobrze ze sobą pracuje, walczy w każdym meczu i nigdy się nie poddaje. W tym sezonie udało nam się wygrać aż trzy mecze, w których przegrywaliśmy już 0:2. Wiara w możliwość zwycięstwa do końca jest naszym kluczem. Poza tym Lukas Kampa, Maciej Muzaj, Jakub Popiwczak i Salvador Hidalgo Oliva świetnie spisują się w tych rozgrywkach. Zadowolony jestem również z Jasona DeRocoo, który radzi sobie nieźle. Mogę z czystym sercem powiedzieć, że wszystko się u nas układa.- Mój plan zamyka się wyłącznie w tym, że chcę wygrać każdy mecz. Codziennie staram się stawać odrobinę lepszy, sprawiając, że każdy trening będzie ciekawszy i bardziej pożyteczny dla moich zawodników. Zawsze zakładam, co może zrobić mój zespół i tak też było na początku trwającego sezonu. Powiedziałem moim zawodnikom, że team może być w pierwszej piątce, lecz część z nich mi nie wierzyła. W tym momencie żeby dostać się do najlepszej czwórki potrzebujemy wygrać jeszcze jeden mecz, a jeśli się to nam uda, to wykonamy nasze założenie z nawiązką.- Po prostu codzienna praca. Momentem kluczowym dla tego sezonu był dla mnie mecz z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle na wyjeździe. Graliśmy całkiem nieźle, wygraliśmy jeden set, a ja w czasie przerwy w kolejnym powiedziałem moim zawodnikom, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, by zwyciężyć w tym spotkaniu. Przekonałem ich i tej wiary nie stracili mimo tego, że mecz ostatecznie przegraliśmy.- Obyło się bez tego, ale gdybym faktycznie to zrobił, to nigdy nie podzieliłbym się tym sekretem! Z drugiej strony, jeśli tak by się stało, to nigdy nie gralibyśmy pięciu setów.- To prawda, on robi różnicę. Ma wyjątkową zdolność punktowania w każdej sytuacji. W poprzednich rozgrywkach również mieliśmy bardzo dobry zespół, który włożył wiele serca w walkę, ale brakowało nam zawodnika na lewym skrzydle, który byłby w stanie zdobywać punkt za punktem. Takich ludzi jak on potrzebuje siatkówka.- Właśnie Salvador. Pracowałem z nim, znałem go bardzo dobrze, wiedziałem, że jest wartościowym zawodnikiem, ale nie mogę powiedzieć, żebym oczekiwał, że będzie się prezentował aż tak dobrze.- Już w poprzednim sezonie było jasne, że ci dwaj zawodnicy będą bardzo istotnymi graczami zarówno dla klubu, jak i dla planu, który miałem w swojej głowie. Kiedy podpisywałem kontrakt padła nawet myśl, by Maciek był naszym jedynym atakującym. Wiedzieliśmy, że Muzaj to absolutna przyszłość zespołu i siatkarz, który będzie podstawą sukcesu. Moja rola w tym przypadku była jasna. Sprawa Kuby jest bardzo podobna.- Mimo tego, że to ważne, to tak naprawdę w tym momencie nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko rozwój chłopców. Wiem, że mam na nich wpływ i jestem przekonany, że te wakacje spędzą podczas zgrupowań reprezentacji.- To nie moja decyzja, ale uważam, że Muzaj na pewno. Powinien dostać szanse i wiem, że może zagrać na bardzo dobrym poziomie.- Muszę ich wspierać, bo wiem, że wszystko, co robię jest istotne z punktu widzenia ich rozwoju. Popełniają błędy, ale się na nich uczą, mając moje zaufanie. Jeśli by go zabrakło, to byłoby im bardzo trudno. Nie zapominajmy o tym, jak młodzi są. Jestem w Polsce i rozwój tutejszej siatkówki na każdej płaszczyźnie jest dla mnie bardzo ważny. Moja żona jest Polką, syn Polakiem, mieszkam tu i chcę zostać, a najlepszym na to sposobem będzie wykonywanie swojej pracy jak najlepiej, tak by krajowa siatkówka stała na najwyższym poziomie. Dla wszystkich to będzie najlepsze!