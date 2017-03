Ekstraklasa. Trener Wisły Kraków: Lech Poznań głównym kandydatem do mistrzostwa

PAP

??UKASZ CYNALEWSKI

Zdaniem trenera piłkarzy Wisły Kraków Kiko Ramireza kluczem do sukcesu w piątkowym spotkaniu ekstraklasy jego podopiecznych z Lechem będzie płynne przechodzenie z defensywy do ataku i z powrotem. Uważa on, że klub z Poznania to główny kandydat do mistrzostwa. Początek meczu o 20.30, relacja na żywo w Sport.pl - to jest twój live!

Oczywiście jednak liczy, że mimo tego jego drużynie uda się zdobyć trzy punkty.



Po 26 kolejkach ekstraklasy krakowianie zajmują szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów. W tegorocznej części sezonu 2016/17 odnieśli cztery zwycięstwa i dwie porażki. W październikowym spotkaniu z Lechem zremisowali w



"To efekt wsparcia fanów. Grając na tym stadionie czuje się, że każdy mecz jest tym o najwyższą stawkę" - uważa hiszpański opiekun wiślaków.



Dodał, że nie ma problemów kadrowych: "To ten czas, kiedy ze względu na wybór trener ma wątpliwości na kogo postawić".



W trakcie przerwy na potrzeby reprezentacji "Biała Gwiazda" rozegrała jeden sparing. Pokonała trzecioligowe Podhale Nowy Targ 3:0. Mecz rozegrano w centrum treningowym wiślaków w podkrakowskich Myślenicach.



Mecz Wisły z Lechem zostanie rozegrany w piątek o godz. 20.30. Według czwartkowych informacji płynących z klubu, na krakowskim stadionie ma być nawet ponad 30 tys. widzów.



