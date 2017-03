Transfery. Cadena Ser: Barcelona blisko pozyskania Hectora Bellerina z Arsenalu

Bellerin zaczynał karierę w La Masii, szkółce Barcelony, ale przeszedł do klubu z Londynu w wieku 16 lat. Prawy obrońca miał spotkać się w stolicy Anglii z dyrektorem sportowym Barcelony Robertem Fernandezem podczas przerwy na mecze reprezentacyjnej.- To dobry piłkarz, znamy go. Gra na znakomitym poziomie, ale również inni piłkarze pasują do nas. Jego ewentualne sprowadzenie byłoby bardzo trudne - powiedział Fernandez w rozmowie z "El Mundo".22-letni Bellerin ma ważny kontrakt z Arsenalem aż do 2023 roku. W tym sezonie zagrał w 27 meczach "Kanonierów" we wszystkich rozgrywkach. Sam piłkarz pytany o zainteresowanie Barcelony nie wyklucza powrotu do klubu.