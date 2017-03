UFC. Daniel Cormier o swoim planie na walkę z Anthonym Johnsonem

Pojedynek rewanżowy mistrza wagi półciężkiej, Daniela Cormiera z Anthonym Johsonem będzie z pewnością jedną z bardziej wyczekiwanych walk mistrzowskich w ostatnim czasie. Daniel Cormier postanowił zdradzić swój plan na walkę z "Rumblem".Pierwsze starcie wspomnianych zawodników z pewnością nie zawiodło nikogo. Daniel Cormier kilkukrotnie lądował na deskach po mocnych ciosach Anthonego Johnsona, jednak był w stanie przetrwać napór swojego rywala i poddać go w drugiej fazie pojedynku. Jaki plan na walkę ma teraz mistrz?- Muszę być uważny przez pierwsze siedem minut pojedynku, prawda jest taka że spędziłem z nim 14 minut w klatce i wiem, jaka jest różnica w jego sile ciosu pomiędzy pierwszą a trzynastą minutą. Po tym czasie on nadal dysponuje silnym ciosem, ale nie posiada już tej eksplozywności, co w pierwszych pięciu minutach. Chcę wprowadzić w życie swój plan od początku walki, być ostrożnym, a następnie go skończyć - powiedział Daniel Cormier.Jednak przetrwanie pierwszych minut z Johnsonem może być dla Cormiera nie lada wyzwaniem, co pokazały jego ostatnie pojedynki z Ryanem Baderem, Jimim Manuwa oraz Gloverem Teixeira, z którymi łącznie spędził w klatce. Siedem minut.Starcie Daniela Cormiera z Anthonym Johsonem odbędzie się 8 kwietnia podczas gali UFC 210 w Buffalo.Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl