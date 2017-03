NBA. Kto MVP sezonu - Russell Westbrook czy James Harden?

Kolejny niesamowity mecz Westbrooka!

W NBA pięści poszły w ruch. Serge Ibaka kontra Robin Lopez

Wizards przegrali z Clippers. Jak Gortat?

W nocy ze środy na czwartek Westbrook rzucił 57 punktów, miał 13 zbiórek i 11 asyst. Było to jego 38. triple-double w sezonie, ale to było wyjątkowe. Nikt potrójnej dwucyfrówki nie osiągał zdobywając aż tyle punktów. Westbrook w swojej karierze zaliczył już drugie triple-double z przynajmniej 50 punktami, tyle samo ma James Harden (oba w tym sezonie).Ledwie tydzień temu Westbrook też dokonał rzeczy historycznej w meczu z Philadelphia 76ers. Miał triple-double nie pudłując ani jednego rzutu. Mecz zakończył z 18 punktami, 14 asystami i 11 zbiórkami. Trafił wszystkie sześć rzutów z gry oraz sześć rzutów wolnych.Westbrook ma też szanse pobić rekord Oscara Robertsona, który w sezonie 1961-1962 zaliczył aż 41 triple-double, a także wyrównać osiągnięcie wielkiej legendy NBA. Wszystko wskazuje na to, że rozgrywający Oklahoma City Thunder będzie drugim po Robertsonie graczem w historii, który będzie miał dwucyfrowe osiągnięcia statystyczne w trzech kategoriach. Jak wyliczył serwis ESPN na osiem meczów przed końcem sezonu Westbrook ma na to aż 99,9% szans. Jego średnie to 31,8 punktu, 10,4 asysty oraz 10,6 zbiórki na mecz.Wielu to w rozgrywającym Oklahoma City Thunder upatruje głównego kandydata do nagrody MVP, choć nie może być jej pewny. Na niekorzyść Westbrooka działa to, że jego Thunder to w tej chwili szósta ekipa na silnym Zachodzie. A do tego, jego główni rywale nie dość, że grają w lepszych zespołach, to też statystycznie ich kandydatury da się mocno podeprzeć.Głównym rywalem Westbrooka jest James Harden, z którym przed laty grał razem w Thunder. Niespełna 28-letni lider Houston Rockets, obecnie trzeciej drużyny w Konferencji Zachodniej, rzuca średnio 29,3 punktu, ma 11,4 asysty oraz 8 zbiórek na mecz. W porównaniu z Westbrookiem nie brzmi aż tak oszałamiająco. Jednak i za Hardenem są mocne argumenty.Lider Rockets ma szansę zostać pierwszym koszykarzem od 40 lat, który skończy sezon z 2,4 tys. punktów oraz 900 asystami. Nie dokonali tego nigdy ani Michael Jordan, ani LeBron James. Westbrook nie będzie miał problemów z rzuceniem w tym sezonie ponad 2,4 tys. punktów, ale raczej nie dobije do 900 asyst.Harden imponuje też skutecznością. Rzuca średnio 29,3 punktu na mecz, a oddaje mniej niż 19 rzutów w każdym spotkaniu. Taki sezon wcześniej miał tylko Adrian Dentley, a było to 33 lata temu. kwietniu 1989 roku Michael Jordan w czterech kolejnych meczach rzucał przynajmniej 30 punktów i miał przynajmniej 10 asyst. Harden jest pierwszym graczem, który ten wyczyn powtórzył i to nie raz ani dwa, lecz trzykrotnie w tym sezonie (w listopadzie, grudniu i marcu ).Mało? Harden miał w tym sezonie siedem triple-double z 40 punktami. Tylko dwóch koszykarzy może się poszczycić więcej niż jednym takim triple-double w sezonie. Jednym z nich jest Westbrook (w tym sezonie już sześć takich osiągnięć, rok temu dwa), a drugim Michael Jordan w 1989 roku.Przez długi czas w wyścigu po MVP utrzymywali się LeBron James (Cleveland Cavaliers) i Kawhi Leonard (San Antonio Spurs). Dla obu znajdziemy takie statystyki, które mocno wspierają ich kandydaturę.James, który zagrał w sześciu ostatnich finałach NBA, ma już cztery statuetki MVP. Jeszcze nigdy w karierze nie miał tak wysokich średnich zbiórek, asyst oraz celnych rzutów za trzy punkty.Leonard z czwórki kandydatów jest najlepszym obrońcą i to jest jego wielka przewaga, ale w tym sezonie znów zrobił wielki progres w ataku. W styczniu miał serię sześciu meczów, w których zdobywał przynajmniej 30 punktów trafiając ponad połowę rzutów. To statystyki, jakie zawodnikom na jego pozycji zdarzają się niesłychanie rzadko - w ostatnich 30 latach dokonali tego tylko Jordan, James i Kevin Durant.Ale zarówno James jak i Leonard ostatnio nie błyszczą tak mocno jak Harden i Westbrook. Co więcej, obaj dostają wolne od swoich trenerów, którzy oszczędzają ich siły na play-off. Liderzy Thunder i Rockets wolnego nie biorą. Gdy są zdrowi, stawiają się do walki w każdym meczu.Russell Westbrook tzw. triple-double w tym sezonie ligi NBA uzyskuje regularnie. Koszykarz Oklahoma City Thunder w wyjazdowym meczu z Orlando Magic (114:106) dokonał tego po raz 38., ale tym razem zdobył przy tym aż 57 punktów, co jest rekordem.Tak blisko bijatyki w NBA nie było od dekady, gdy w 2006 roku pobili się gracze Denver Nuggets i New York Knicks. Ostatnio gorąco zrobiło się w Toronto. W trzeciej kwarcie meczu Raptors z Bulls starli się Serge Ibaka z Robinem Lopezem.Marcin Gortat zdobył sześć punktów, a jego Washington Wizards w meczu koszykarskiej ligi NBA przegrali na wyjeździe z Los Angeles Clippers 124:133.