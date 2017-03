NBA. Kolejny niesamowity mecz Westbrooka!

Nikt wcześniej nie był tak skuteczny mając również triple-double. 28-letni rozgrywający na swoim koncie zapisał jeszcze 13 zbiórek i 11 asyst.Suche liczby nie oddają jednak do końca tego, jak wiele Westbrook zrobił, by jego drużyna wygrała. W połowie czwartej kwarty Thunder przegrywali różnicą 14 punktów, ale zdołali odrobić stratę. Westbrook w tej części gry zdobył 15 z 19 ostatnich punktów jego zespołu. Do dogrywki doprowadził celnym rzutem "za trzy" na 7,1 s przed jej zakończeniem."Tego się nie da opisać słowami. To po prostu zaszczyt grać z nim w jednej drużynie" - powiedział obrońca Thunder Victor Oladipo.Podłamani Magic w dodatkowych pięciu minutach nie nawiązali już walki. W dogrywce zdobyli tylko cztery punkty. Zespół Oklahomy , dzięki temu zwycięstwu, jako szósty w Konferencji Zachodniej i dziesiąty w lidze zapewnił sobie awans do play off.Szlagierowo zapowiadał się mecz w San Antonio, gdzie spotkały się dwie najlepsze drużyny obecnego sezonu. Mający bilans 57 zwycięstw i 17 porażek Spurs podejmowali Golden State Warriors (61-14). Początek należał do gospodarzy, którzy w pierwszej kwarcie wygrywali już różnicą 22 punktów.Później jednak ich przewaga systematycznie topniała, a w drugiej połowie to liderzy Konferencji Zachodniej zdominowali wydarzenia na parkiecie i ostatecznie wygrali 110:98. Warriors do zwycięstwa poprowadził duet Stephen Curry - Klay Thompson. Pierwszy zdobył 29 pkt i miał 11 asyst, drugi dołożył 23 pkt."Nigdy nie można się poddawać. Nieważne czy wygrasz, czy przegrasz, musisz walczyć do końca. Właśnie tego nauczyliśmy sie w ostatnich latach" - podkreślił Curry.To było dziewiąte z rzędu zwycięstwo "Wojowników".Dla Spurs najwięcej punktów zdobył Kawhi Leonard - 19 pkt.Na Wschodzie liderami są Cleveland Cavaliers (47-26). Obrońcy tytułu minionej nocy nie grali.Drugie miejsce zajmują koszykarze Boston Celtics (48-27), którzy ulegli we własnej hali Milwaukee Bucks 100:103. Przegrała także będąca na trzeciej pozycji drużyna Marcina Gortata - Washington Wizards (46-29). "Czarodzieje" zostali pokonani na wyjeździe przez Los Angeles Clippers 133:124. Polski środkowy zdobył sześć punktów.