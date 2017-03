Liga Mistrzów FIBA. Pinar z Ponitką nie zagra w turnieju finałowym

Reprezentant Polski, który w pierwszym spotkaniu był liderem i zdobył 25 pkt, tym razem miał słabszy występ. W 20 minut uzyskał pięć punktów (2 z 4 za dwa i 1 z 4 wolnych) i miał cztery zbiórki.Najwięcej punktów dla Pinaru zdobył Amerykanin J'Covan Brown - 22, a dla zespołu z Wenecji Kanadyjczyk Melvin Ejim, który miał double-double: 24 pkt i 11 zbiórek.Turniej finałowy Final Four LM odbędzie się 28- 30 kwietnia . Oprócz Umany zagrają w nim Banvit Bandirma z Damianem Kuligiem, hiszpański Iberostar Teneryfa , który był lespzy od ASVEL Lyon-Villeurbanne oraz AS Monaco (pokonał dwa razy włoskie Dinamo Sassari).O tym, kto zmierzy się w półfinałach zadecyduje losowanie.W pierwszym etapie LM w gronie 40 zespołów występowały Stelmet BC Zielona Góra i Rosa Radom . Obydwie ekipy nie zdołały zakwalifikować się do fazy play off.