Liga Mistrzów FIBA. Banvit z Kuligiem awansował do turnieju finałowego

Kulig przebywał na parkiecie blisko 23 minuty i zdobył sześć punktów (1 z 4 z gry i 4 z 7 wolnych) oraz miał trzy zbiórki.Bohaterem zespołu słoweńskiego szkoleniowca Saso Filipovskiego (zdobył mistrzostwo Polski ze Stelmetem Zielona Góra w 2015 i 2016 r.) był Amerykanin Jordan Theodore. Zdobył kosz na wagę sześciopunktowego zwycięstwa i awansu do Final Four na sekundę przed końcem. W meczu stojącym pod znakiem twardej obrony uzyskał 13 pkt, siedem zbiórek i pięć asyst.Jeszcze na 60 sekund przed końcem był remis 52:52 promujący ekipę MHP Riesen. Trener Filipovski dwukrotnie brał czas, a jego uwagi odniosły skutek.Turniej finałowy odbędzie się 28- 30 kwietnia . W najbliższych dniach FIBA-Europe wyznaczy jego gospodarza.W pierwszym etapie LM w gronie 40 zespołów występowały Stelmet BC Zielona Góra i Rosa Radom . Obydwie ekipy nie zdołały zakwalifikować się do fazy play off.