Puchar Konfederacji FIFA. Niemcy bez Hoewedesa

Jak poinformował jego klub Schalke 04 Gelsenkirchen, lekarze próbowali leczyć Hoewedesa zachowawczymi metodami, ale okazało się jednak, że konieczne jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego.29-letni Hoewedes wystąpił dotychczas 44 razy w reprezentacji Niemiec. W niedawnym meczu eliminacji MŚ 2018 z Azerbejdżanem (4:1) tworzył z Matsem Hummelsem duet środkowych obrońców.W trakcie zwycięskich dla Niemców mistrzostw świata 2014 w Brazylii był jednym z trzech piłkarzy, którzy wystąpili we wszystkich siedmiu meczach od początku do końca (również bramkarz Manuel Neuer i Philipp Lahm).Podopieczni Joachima Loewa w turnieju o Pucharu Konfederacji ( 17 czerwca 2 lipca ) wystąpią w grupie B, gdzie zmierzą się z Chile, Australią i Kamerunem.Spotkania tegorocznej imprezy zostaną rozegrane w Moskwie, Petersburgu, Soczi i Kazaniu. Turniej będzie ważnym sprawdzianem poziomu przygotowań Rosji do mundialu w 2018 roku.W Pucharze Konfederacji, oprócz aktualnych mistrzów świata, występują najlepsze zespoły sześciu stref kontynentalnych FIFA (Australia gra w strefie Azji) oraz reprezentacja gospodarzy.