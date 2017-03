Mirko CroCop wyzywa Fedora Emelianenko na swoją pożegnalną walkę

Legendarny Chorwat opublikował na swoim profilu na facebooku grafikę z krótkim pytaniem do fanów dotyczącym jego potencjalnego przeciwnika na ostatnią, wielką walkę w karierze.Mirko CroCop zaproponował walkę z Ostatnim Cesarzem w dość prowokacyjny sposób: "Kto chce zobaczyć mój pożegnalny pojedynek z Fedorem? Jeśli Fedor się odważy."Pojedynek między Filipoviciem a Emelianenko byłby walką rewanżową. Górą w pierwszym starciu tych legend był Fedor. W 2005 roku, jeszcze w organizacji Pride, po trzech rundach wypunktował Mirko.CroCop zakończył ubiegły rok zwycięstwem w turnieju RIZIN i już wówczas zapowiedział, że chciałby stoczyć jeszcze jeden, pożegnalny pojedynek i przejść na sportową emeryturę.Z kolei Fedor ma w planach walkę z Mattem Mitrione na gali Bellator 180 w czerwcu tego roku, w Nowym Jorku. Czy wobec tego może dojść do starcia legend, czy też Mirko będzie musiał poszukać sobie innej gwiazdy do bitki?Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl