Alistair Overeem vs Fabricio Werdum planowane na galę UFC w Las Vegas!

"Vai Cavalo" pozostaje nieaktywny od 10 września , kiedy pokonał przez jednogłośną decyzję Travisa Browne'a. Na UFC 207 miał zmierzyć się z Cainem Velasquezem, który niestety nie został dopuszczony do walki przez NSAC.Holender jest w całkiem innej sytuacji. Na początku marca znokautował Marka Hunta w 3 rundzie potężnym kolanem na gali UFC 209 w Las Vegas.Werdum jest aktualnie na 1 pozycji w rankingu UFC, natomiast "The Reem" plasuje się na 3 miejscu. Ta walka wydaje się idealnym zestawieniem do wyboru kolejnego pretendenta do pasa kategorii ciężkiej.W ich pierwszej walce, która została stoczona w nieistniejącej już legendarnej federacji Strikeforce, jednogłośnie na punkty wygrał Alistair Overeem.Więcej o MMA przeczytasz na InTheCage.pl