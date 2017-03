Siatkówka. Maciej Muzaj o sytuacji w Młodej Lidze: Nie chcę prowadzić żadnych walk

Nie wszyscy zgodzili się z atakującym

W pierwszym meczu pierwszej rundy play-off Młodej Ligi U-23 RCS CERRAD CZARNI Radom pokonali Jastrzębski Węgiel , wygrywając sety do 16, 15 i 9. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że część zawodników radomskiego zespołu na co dzień gra w PlusLidze i mimo adekwatnego wieku nie występuje już w rozgrywkach juniorskich. Sprawa ta zbulwersowała atakującego śląskiego klubu, Macieja Muzaja, który swój żal wyraził w poście na Facebooku.- Jak dla mnie to jakaś pomyłka i krzywda... Wystawianie plusligowej szóstki w rozgrywkach Młodej Ligi? Po co? Żeby zrobić fałszywy sukces? Zgarnąć 15 czy 20 tys. za mistrza ML i tyle? Co mają powiedzieć teraz chłopcy, którzy cały sezon w Radomiu zapierdzielali na treningach i meczach żeby dostać się do fazy play-off Młodej Ligi, a teraz nie powąchają w tych finałach nawet boiska?! Ba, niektórzy pewnie nawet medalu nie dostaną... Po co jest ta Młoda Liga? Nie do tego, aby była zapleczem Plusligi ? Żeby szkoliła zawodników, którzy mogą wspomóc pierwszy zespół? Jaki rozwój gwarantuje młodym zawodnikom NIE granie najważniejszych meczy w ich sezonie? Zawodnicy plusligowi nie potrzebują już pokazywać się w Młodej Lidze... Oni już zostali zauważeni. Dajcie szanse pokazać się innym, młodym, zdolnym, bo te finały to ich okazja, żeby zostać zauważonym i móc w przyszłości wzmacniać pierwsze zespoły swoich klubów - napisał zawodnik Jastrzębskiego Węgla.Wpis Macieja Muzaja wzbudził dyskusję, w której nie każdy stanął po stronie 23-latka. - Maćku, o ile z częścią twoich argumentów nie da się nie zgodzić, o tyle nie wiem, czy jako przedstawiciel akurat Jastrzębskiego Węgla powinieneś w tym temacie podejmować dyskusję. Przypomnij mi, co w rozgrywkach Młodej Ligi w sezonie 2015/16 robili Kuba Popiwczak czy Konrad Formela, czy chociażby w obecnym sezonie Radek Gil czy Marcin Ernastowicz. Czym ich rola różni się od roli Bołądzia, Kędzierskiego itd. w drużynie Młodej Ligi z Radomia? Czy Kuba Popiwczak (będąc w mojej opinii bliżej pierwszej reprezentacji niż Młodej Ligi) grał tam po to, żeby zrobić indywidualny progres lub po to, żeby pomóc w rozwoju młodszym kolegom - pytał siatkarz Cerradu Czarnych Radom, Wojciech Żaliński.Trener seniorskiej drużyny radomian, Robert Prygiel, zwrócił uwagę na to, że w klubach, które nie są finansowane ze Skarbu Państwa, dużo trudniej o utrzymanie. Wspomniał o tym, że ich realia różnią się do rzeczywistości drużyn z czołówki PlusLigi, a medal Młodej Ligi może równać się dla nich zdobyciu funduszy na stypendia dla uzdolnionych, młodych siatkarzy.- Trener Robert Prygiel odniósł się do tej sprawy z nieco innej strony - finansowej - mnie interesowały kwestie samych zawodników. Trochę się nie zrozumieliśmy. Nie chcę prowadzić żadnych walk. Nie mam nic do siatkarzy, którzy zagrali, a bardziej do tego, że mogli tam grać, czyli do zasad, i do tych ludzi, którzy umożliwili taki występ - dodał Maciej Muzaj. - Napisałem swoje zdanie na Facebooku, mając nadzieję, że trafi do do moich najbliższych znajomych - 15, 20 osób, które są w środowisku. Myślałem, że siła internetu mnie już nie zadziwi, ale poszło to dalej i jednak mnie zadziwiła - zaznaczył atakujący Jastrzębskiego Węgla.Spytany o to, czy żałuje swoich słów, podkreślił, że każdy ma prawo do własnego zdania. - Nie żałuję. Cały czas myślę to samo; powiem więcej - rok temu, kiedy takie sytuacje miały miejsce, myślałem to samo. Postanowiłem napisać to na swoim prywatnym profilu i wydaje mi się, że mam prawo do własnej opinii. Wszyscy związani z radomskim klubem nie będą się zgadzać i to jest zrozumiałe - zakończył Maciej Muzaj.