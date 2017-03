La Liga. Arda Turan kontuzjowany, nie pomoże Barcelonie

Turcy pokonali Finów 2:0 po dwóch bramkach Cenka Tosuna i po pięciu kolejkach eliminacji MŚ 2018 z dorobkiem ośmiu punktów zajmują czwarte miejsce w grupie A. Do prowadzącej Chorwacji tracą pięć "oczek".Trzy tygodnie przerwy oznaczają, że Turan nie zagra w ligowych meczach z Granadą, Sevillą i Malagą oraz w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z Juventusem Turyn Po 28. kolejkach Barcelona z dorobkiem 63 punktów zajmuje drugie miejsce w hiszpańskiej ekstraklasie i do prowadzącego Realu Madryt traci dwa, ale "Królewscy" mają do rozegrania zaległy mecz.