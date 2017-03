Joanna Staniucha-Szczurek kończy karierę

Zawodniczka, która występuje na pozycji przyjmującej, jest jedną z siatkarskich ikon Bielska-Białej oraz Dąbrowy Górniczej. BKS był jej pierwszym profesjonalnym klubem. Z nim sięgała po największe klubowe sukcesy - w 2003 i 2004 r. zdobyła mistrzostwo Polski, w 2004 i 2006 r. Puchar Polski, a w 2006 r. Superpuchar. Z drużyną Tauron MKS Dąbrowa Górnicza zdobyła w 2013 r. Puchar Polski i Superpuchar. W biało-czerwonych barwach wywalczyła złoty medal Letniej Uniwersjady w 2007 r.Popularna "Stasia" zaczynała karierę w klubie Barnim Goleniów. Trenerzy szybko dostrzegli jej talent. Trafiła do SMS PZPS Sosnowiec , w którym szkolone były najlepsze młode siatkarki w Polsce.W sezonie 1999-2000 r. BKS radykalnie odmłodził drużynę, sięgając po najlepiej rokujące zawodniczki z Sosnowca. Obok Staniuchy dołączyły wówczas m.in. Katarzyna Biel (obecnie Gajgał-Anioł) i Aleksandra Przybysz (obecnie Jagieło). Nieoczekiwanie bielszczanki sięgnęły wówczas po brąz.W sezonie 2008-2009 zawodniczka przeprowadziła się do Dąbrowy Górniczej, gdzie występowała przez kilka kolejnych sezonów. W tym czasie klub osiągnął największe sukcesy. Zdobył m.in. wicemistrzostwo Polski w 2013 r.Przed obecnym sezonem Staniucha-Szczurek chciała zakończyć karierę, ale władzom BKS udało się ją nakłonić do powrotu do Bielska-Białej. Została kapitanem zespołu.BKS w fazie zasadniczej zajął 7. miejsce. Aby je utrzymać, zmierzy się w play off z Giacomini Budowlanymi Toruń . Rywalizacja w dwumeczu rozpocznie się 1 kwietnia w Toruniu . Spotkanie rewanżowe i ewentualnie "złoty set" odbędzie się 9 kwietnia w Bielsku-Białej.