Ekstraklasa. Jacek Kiełb: Zapunktować we Wrocławiu

Za kadencji trenera Bartoszka Korona prezentuje dwa zupełnie inne oblicza. Na własnym stadionie kielczanie nie mają litości dla swoich przeciwników (komplet punktów w sześciu spotkaniach). Prezentują przyjemny dla oka, ofensywny i co najważniejsze skuteczny futbol. Jednak wyjazdy są zmorą kieleckiego zespołu, który przegrał wszystkie pięć ostatnich spotkań rozegranych na obcych boiskach."Chcemy wreszcie przełamać tę wyjazdową niemoc i zapunktować we Wrocławiu . Na pewno czeka nas trudne spotkanie, ale chcemy wreszcie z uśmiechem na twarzy wracać do Kielc" - powiedział Kiełb."Czas odwrócić tę tendencję i przestać demonizować w głowie te wyjazdy, bo chyba tutaj tkwi problem. Że umiemy grać w piłkę, to potwierdzamy tydzień później grając u siebie. Najwyższy czas pokazać to na wyjeździe i zgarnąć komplet punktów" - dodał pomocnik kieleckiej drużyny Jakub Żubrowski.W związku z przerwą na mecz reprezentacji, piłkarze Korony mieli dwa tygodnie czasu na przygotowania do meczu ze Śląskiem. "Treningi były mocne, trener dał nam mocno popalić. Ale nie aż tak, żebyśmy byli zajechani. Czujemy się dobrze i chcemy przywieść z Wrocławia jakieś punkty" - podkreślił Kiełb, który w sezonie 2015/16 był zawodnikiem wrocławskiego klubu."Czas spędzony we Wrocławiu wspominam bardzo mile. Ciężko było opuszczać Śląsk, ale złożyły się na to niezbyt sportowe przyczyny. Ale to już przeszłość. Nie zamierzam w tym meczu nikomu nić udowadniać. Jedziemy tam walczyć o punkty, a te są nam bardzo potrzebne" - zapewnił popularny "Ryba".Po 26 kolejkach piłkarskiej ekstraklasy kielczanie z dorobkiem 35 punktów zajmują ósme miejsce w tabeli i nad dziewiątą Pogonią Szczecin mają dwa punkty przewagi. "Punkty zdobyte we Wrocławiu przybliżą nas do grupy mistrzowskiej. Na Dolny Śląsk jedziemy pełni optymizmu i chcemy tam sprawić niespodziankę. Śląsk to na pewno bardzo groźny zespół, ale my wierzymy w swoje umiejętności. Ostatnio punktujemy tylko u siebie, czas to zmienić" - stwierdził najskuteczniejszy (osiem bramek) piłkarz Korony w tym sezonie."Sytuacja w tabeli i punkty przez nas zgromadzone sprawiają, że wszystko leży w naszych rękach. Nie musimy się oglądać na wyniki rywali. Zdajemy sobie sprawę, że jeśli wygramy najbliższy mecz, to miejsce w pierwszej ósemce na koniec rundy zasadniczej będzie na wyciągnięcie dłoni" - dodał Żubrowski.Piątkowe spotkanie Śląska z Koroną Kielce rozpocznie się we Wrocławiu o godz. 18.