Cristiano Ronaldo awansował do czołowej "10" najlepszych strzelców reprezentacji w historii

Najlepsi strzelcy w historii meczów międzypaństwowych:

1. Ali Daei (Iran) 109 goli 2. Ferenc Puskas (Węgry) 84 3. Kunishige Kamamoto (Japonia) 80 4. Hussein Saeed (Irak) 78 5. Pele (Brazylia) 77 6. Godfrey Chitalu (Zambia) 76 7. Sandor Kocsis (Węgry) 75 7. Bashar Abdullah (Kuwejt) 75 9. Majed Abdullah (Arabia Saudyjska) 71 9. Kiatisuk Senamuang (Tajlandia) 71 9. Miroslav Klose (Niemcy) 71 9. Cristiano Ronaldo (Portugalia) 71

Reprezentacja Polski awansuje na rekordowe miejsce w najnowszym rankingu FIFA

Porażka Argentyny! Mogą nie awansować na mistrzostwa świata!

Rewolucja w futbolu! Sędzia nie uznał gola dzięki wideoweryfikacji

Hiszpania pokonała Francję, a Włochy Holandię

Ronaldo na 9. miejscu jest razem z byłym reprezentantem Niemiec Miroslavem Klose, Majedem Abdullahem z Arabii Saudyjskiej i Kiatisukem Senamuangiem z Tajlandii.Do będących na siódmym miejscu Sandorem Kocsisem ( Węgry ) i Basharem Abdullahem (Kuwejt) traci cztery trafienia.Ronaldo jest też trzecim najlepszych Europejczykiem w historii. Oprócz Kocsisa, wyprzedza go też inny Węgier Ferenc Puskas (84 gole).Ronaldo w reprezentacji zaliczył trzy hat-tricki, raz udało mu się strzelić cztery gole, a 12 razy dwa gole w jednym meczu.Przed marcowymi meczami eliminacji mistrzostw świata 2018 reprezentacja Polski zajmowała 12., najwyższe w historii, miejsce w rankingu FIFA. Teraz będzie jeszcze lepiej!Reprezentacja Argentyny przegrała mecz eliminacyjny z Boliwią 0:2. To znacznie skomplikowało sytuację drużyny Albicelestes w walce o awans na mistrzostwa świata w Rosji, które odbędą się w 2018 roku.Czasy, gdy gole były niesłusznie uznawane, powoli mijają. W trakcie meczu towarzyskiego Francji z Hiszpanią (0-2) sędzia słusznie nie uznał bramki Antoine'a Griezmanna dzięki wideoweryfikacji.Hiszpania pokonała Francję 2-0 w meczu towarzyskim rozegranym w Paryżu, co paradoksalnie... jest złą informacją dla reprezentacji Polski.