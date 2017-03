Premier League. Jose Mourinho chce do Manchesteru United dwóch piłkarzy Arsenalu

Reprezentacja Polski awansuje na rekordowe miejsce w najnowszym rankingu FIFA

Porażka Argentyny! Mogą nie awansować na mistrzostwa świata!

Rewolucja w futbolu! Sędzia nie uznał gola dzięki wideoweryfikacji

Hiszpania pokonała Francję, a Włochy Holandię

Mourinho zależy, aby przed kolejnym sezonem koniecznie wzmocnić siłę pomocy Manchesteru United . Według goal.com, Portugalczyk chciałby pozyskać Alexa Oxlade'a-Chamberlaina i Mesuta Oezila z Arsenalu Londyn. Obaj w tym sezonie zawodzą w barwach Kanonierów.Oxlade'owi -Chamberlainowi z końcem sezonu kończy się kontrakt. W ostatnich dwóch latach strzelił zaledwie dwa gole w Premier League , ale Mourinho wierzy, że tego piłkarza da się odbudować.Z kolei Oezilowi do końca kontraktu z Arsenalem pozostało 15 miesięcy. Nie wiadomo czy zdecydowałby się na jej przedłużenie. A z Mourinho już pracował w Realu Madryt Przed marcowymi meczami eliminacji mistrzostw świata 2018 reprezentacja Polski zajmowała 12., najwyższe w historii, miejsce w rankingu FIFA. Teraz będzie jeszcze lepiej!Reprezentacja Argentyny przegrała mecz eliminacyjny z Boliwią 0:2. To znacznie skomplikowało sytuację drużyny Albicelestes w walce o awans na mistrzostwa świata w Rosji, które odbędą się w 2018 roku.Czasy, gdy gole były niesłusznie uznawane, powoli mijają. W trakcie meczu towarzyskiego Francji z Hiszpanią (0-2) sędzia słusznie nie uznał bramki Antoine'a Griezmanna dzięki wideoweryfikacji.Hiszpania pokonała Francję 2-0 w meczu towarzyskim rozegranym w Paryżu, co paradoksalnie... jest złą informacją dla reprezentacji Polski.