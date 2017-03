El. MŚ. Maradona przyczynił się do... dyskwalifikacji Messiego?

Hablé con hijo de un Argentino que labura en #FIFA y me confirma que el despreciable envidioso de Maradona, presionó para sancionar a Messi — Gonza Stupenengo (@GonzaStp) 28 marca 2017

Godziny przed meczem Argentyny z Boliwi±, ogłoszono decyzję, że Lionel Messi został zdyskwalifikowany na 4 mecze za obrażanie sędziego podczas wcze¶niejszego meczu z Chile.Dziennikarz Gonza Stupenegro donosi, że przyczynił się do tego... Diego Maradona, który naciskał na FIFA na tak wysok± karę. Maradona jest ambasadorem tej organizacji.- Rozmawiałem z człowiekiem z FIFA i potwierdził mi, że to Maradona naciskał na dyskwalifikację Messiego - napisał na Twitterze.Sam Maradona oczywi¶cie temu zaprzecza. - Nie mam nic wspólnego z kar± dla Messiego. Przeciwnie, bardzo chcę, żeby Argentyna awansowała na mundial - tłumaczył.Reprezentacja Argentyny przegrała mecz eliminacyjny z Boliwi± 0:2. To znacznie skomplikowało sytuację drużyny Albicelestes w walce o awans na mistrzostwa ¶wiata w Rosji, które odbęd± się w 2018 roku.Z Boliwi± nie mógł zagrać Lionel Messi, który został zawieszony na cztery mecze za obrażanie asystenta sędziego podczas poprzedniego meczu z Chile (1:0). To ogromne osłabienie dla Argentyny, która zaciekle walczy o awans na mistrzostwa ¶wiata. W tych eliminacjach Argentyna grała bez Messiego osiem razy i zdobyła tylko 7 z 24 możliwych do zgarnięcia punktów, wygrywaj±c zaledwie raz.Po tej porażce Argentyna spadła na 5. miejsce w tabeli eliminacji M¦ Ameryki Południowej. Po 14 meczach ma na koncie 22 punkty. Do końca eliminacji zostały cztery mecze. Na mundial awansuj± cztery najlepsze drużyny, a pi±ta zagra w barażach z przedstawicielem Oceanii.Przed marcowymi meczami eliminacji mistrzostw ¶wiata 2018 reprezentacja Polski zajmowała 12., najwyższe w historii, miejsce w rankingu FIFA. Teraz będzie jeszcze lepiej!Reprezentacja Argentyny przegrała mecz eliminacyjny z Boliwi± 0:2. To znacznie skomplikowało sytuację drużyny Albicelestes w walce o awans na mistrzostwa ¶wiata w Rosji, które odbęd± się w 2018 roku.Czasy, gdy gole były niesłusznie uznawane, powoli mijaj±. W trakcie meczu towarzyskiego Francji z Hiszpani± (0-2) sędzia słusznie nie uznał bramki Antoine'a Griezmanna dzięki wideoweryfikacji.Hiszpania pokonała Francję 2-0 w meczu towarzyskim rozegranym w Paryżu, co paradoksalnie... jest zł± informacj± dla reprezentacji Polski.